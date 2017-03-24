"Исламское государство"* снизошло до лоукост-терактов

"Из-за того, что террористическая банда "Исламское государство"* терпит поражения, Европу чаще будут сотрясать террористические акты, причем с каждым разом они становятся все более примитивными", - пишет политический обозреватель немецкой газеты Die Welt Саша Ленарцт.

Так, теракт в Лондоне, ответственность за который взяло ИГИЛ*, вполне вписывается в "стратегию террористической организации, а именно - сподвигнуть своих приверженцев на Западе к малозатратным терактам в стиле "сделай сам". При этом теракт при помощи кроссовера и ножа - новая, еще более низкая ступень в тренде бюджетных терактов".

"К примеру, если террористам в Ницце и Берлине требовался грузовик, соответствующие навыки езды и стрелковое оружие, то лондонскому исполнителю понадобились только обычные бытовые вещи, доступ к которым есть у всех", - комментирует журналист, отмечая, что аналогичная попытка теракта только что была сорвана в Антверпене.

"Террористическая банда ИГИЛ* терпит в настоящее время одно военное поражение за другим, и поэтому теракты становятся все более примитивными. Европейцам следует ожидать, что жизнестойкость их общества будет все чаще проверяться при помощи коварных способов".

*"Исламское государство" (ИГИЛ) - террористическая группировка, запрещенная в РФ.