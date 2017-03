24 марта 2017 г. Майкл Макфол | The Washington Post Слушания по России в Палате представителей: победителем вышел Путин "Когда в ноябре прошлого года появились результаты голосования, многие близкие к Кремлю россияне торжествовали. "Наш Трамп" - или #ТрампНаш, как они писали в Twitter - был избран президентом США", - напоминает в своей статье в The Washington Post бывший посол США в России Майкл Макфол. "Российский президент так горячо поддерживал республиканского кандидата и ненавидел кандидата от демократов Хиллари Клинтон, что бесцеремонно попытался повлиять на наши президентские выборы", - утверждает экс-дипломат. "Кремль надеялся на награду за свои усилия. Он всего-то хотел, чтобы президент Трамп продолжил восхвалять Путина как великого лидера, снял санкции с России, прекратил говорить о демократии и правах человека, поставил под сомнение практическую ценность НАТО и подумал о том, чтобы признать Крым частью Российской Федерации", - иронизирует политик. "Некоторые российские сторонники Трампа мечтали о Ялте 2.0, на которой Путин и Трамп поделили бы сферы влияния между нашими странами. Некоторые российские националисты пошли еще дальше, надеясь на новый союз белых христиан между нашими мощными государствами против ислама и Китая", - говорится в статье. "Эти надежды на новую разрядку, партнерство или альянс сейчас утихают в Москве, отчасти потому, что формирующаяся внешнеполитическая команда Трампа расколота по вопросу о том, что делать в отношении российской политики. А также потому, что Трамп уже кажется многим российским обозревателям слабым президентом, неспособным выполнить свои предвыборные пророссийские обещания", - рассуждает автор. "Но сцена слушаний по России в комитете по разведке Палаты представителей, должно быть, вновь вдохновила Кремль на осуществление другой внешнеполитической цели - ослабление США", - пишет Макфол. Трамп однозначно вызвал глубокие разногласия среди американских элит и общества, заставив всех нас сосредоточиться на внутренних делах, считает Макфол. "Репортажи и дискуссии о российском вмешательстве на Украине и в Сирии, которые всего несколько месяцев назад были в центре внимания во внешнеполитических дебатах в США, вышли из поля зрения общественности", - говорится в статье. Еще большее удивление вызывает то, насколько ныне правящая партия республиканцев не хочет признавать, что Россия в прошлом году покусилась на наш суверенитет, отмечает автор. Республиканцы в комитете по разведке едва упомянули российские атаки, сконцентрировавшись на утечках информации об этих атаках. "Путину, должно быть, было приятно наблюдать, как дисциплинированно Республиканская партия избегала предмета слушания, настойчиво сосредоточившись на американских, а не на российских угрозах национальной безопасности", - пишет Макфол. Без сомнения, Путин вышел победителем на слушаниях в понедельник, полагает он. Источник: The Washington Post