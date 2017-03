24 марта 2017 г. Лэлли Веймут | The Washington Post "Россия представляет собой угрозу": Эстония в тревоге из-за соседа Эстонию убедили уверения вице-президента США Майка Пенса в том, что Америка привержена НАТО, несмотря на скептицизм в отношении альянса президента Трампа. Об этом президент страны Керсти Кальюлайд заявила в интервью The Washington Post. Как отмечает журналистка Лэлли Веймут, недавно в Эстонию прибыл батальон НАТО, благодаря которому "эта маленькое и уязвимое балтийское государство должно почувствовать себя в большей безопасности от России - своего могущественного соседа, который исторически двойственно относится к независимости" эстонцев. "Россия представляет собой угрозу. Речь идет не о физической угрозе какой-либо из стран НАТО, но об [угрозе] архитектуре международной безопасности", - сказала президент Эстонии. Кальюлайд напомнила: когда в 2008 году Россия "двинулась на Грузию", "это стало первым знаком". По словам президента, тогда "все быстро затихло, европейские страны вернулись к своим делам, и жизнь продолжилась". "Это, конечно, стало уроком для Путина - он понял, что может продвинуться чуть дальше". "Сейчас я опасаюсь, - продолжила политик, - что решимость западных стран может не выдержать проверку на прочность в случае с Украиной. Мы должны очень твердо противостоять тому, чтобы вновь дать посыл Путину: все затихнет". Кальюлайд уверена, что невозможно построить новую архитектуру безопасности, за которую выступают некоторые политики, на "шаткой почве". Президент Эстонии считает "абсолютно" необходимым сохранение европейских санкции против России в связи с Украиной, передает издание. "Мы должны признать, что есть желание и есть воля разрушить западную модель безопасности", - отметила президент, имея в виду Москву. "Россия продемонстрировала, что она не считается с миром, построенным на ценностях, где не применяется сила против меньших стран только потому, что есть такая возможность. Это повод для беспокойства", - сказала она. Однако Кальюлайд заявила, что под защитой НАТО не опасается действий России в Эстонии. На фоне дислокации сил Североатлантического альянса в странах Балтии и Польше "мы чувствуем себя в большей безопасности", "по нашему ощущению, если в России будут происходить новые события, система сдерживания НАТО - на соответствующем уровне". Президент Эстонии отметила, что войска НАТО на территории ее страны - это только "ограниченный контингент". А хотела бы госпожа президент, чтобы в стране было размещено больше военных и оружия? Кальюлайд ответила, что "прежде всего, нам надо убедиться в том, что командная структура НАТО знает, как она будет реагировать" на гипотетические действия России. "Они должны договорится о том, как доставить сюда подкрепление. Именно это делает нашу систему сдерживания убедительной", - пояснила политик. Кальюлайд подчеркнула, что, по ее мнению, "не существует физической опасности для какой-либо страны-члена НАТО. Опасность может скорее материализоваться в виде атаки на средства связи, возможно, будет отрезана часть энергосистемы". Эстония соединена с российской электросетью, и для дополнительной безопасности было бы лучше подключиться к европейской сети, считает президент. Отвечая на вопрос по поводу угрозы существования "прокремлевских радикалов" среди русскоговорящего меньшинства в Эстонии, собеседница издания сказала: "Некоторые пропутинские радикалы очень хорошо говорят по-эстонски. Мы не должны принимать чей-либо язык за руководство к их образу мыслей". Кальюлайд говорит, что российские кампании по дезинформации ведутся везде. "Если мы видим ложные новости, к примеру о солдатах, напавших на молодую девушку в Литве, что потом оказывается вымыслом, спрашивается, в чьих интересах распространять подобную историю? Есть только один потенциальный выгодоприобретатель: это Россия". Президент Эстонии также отметила, что у России есть интерес к европейским выборам, потому что "ЕС - это прибежище ненавистных ей либеральных ценностей". Кальюлайд полагает, что Москва "была бы очень рада", если бы Европа "развалилась". Источник: The Washington Post