24 марта 2017 г. Джо Паркинсон и Георги Канчев | The Wall Street Journal Россия использует фальсифицированные соцопросы и недостоверные новости, чтобы влиять на результаты выборов в зарубежных странах "В преддверии президентских выборов, которые состоялись в Болгарии в прошлом году, оппозиционная Социалистическая партия получила секретный документ на темы стратегии, где предлагалась "дорожная карта" победы на голосовании", - утверждает The Wall Street Journal, ссылаясь на пять болгарских официальных лиц, среди которых есть как действующие, так и бывшие чиновники. "В том числе рекомендовалось вбрасывать недостоверные новости и активно распространять преувеличенные результаты соцопросов", - пишут журналисты Джо Паркинсон и Георги Канчев. "По словам чиновников, источником этого примерно 30-страничного досье, которое перехватила болгарская служба безопасности, был аналитический центр, связанный с Кремлем. Три источника сказали, что досье доставил бывший сотрудник российских спецслужб, включенный в санкционный список США", - говорится в статье. В ноябре на президентских выборах победил Румен Радев, кандидат-социалист. Теперь Социалистическая партия лидирует на парламентских выборах, которые состоятся в это воскресенье. Газета так описывает программу этой партии: "Она хочет отмены санкций ЕС, наложенных на Россию, и ограничения операций НАТО в районе Черного моря". Авторы подчеркивают: "Ничто не свидетельствует, что Радев знал об этом документе. Президент Болгарии никак не прокомментировал утверждения о российском вмешательстве в этой стране". Газета пишет: "Россия давно отрицает, что делает в Болгарии и Восточной Европе что-либо нехорошее, она заявляет, что продвигает свои законные интересы в странах, с которыми у нее есть тесные экономические и культурные связи". Авторы сообщают: "Бывший сотрудник российских спецслужб Леонид Решетников признал, что встречался с лидером болгарской Социалистической партии, но отрицал, что доставил какой-то документ". "Кто-то это выдумывает, - сказал он в интервью в московской штаб-квартире общества "Двуглавый орел", где висят портреты президента Путина и царя Николая II. - Кто бы [это ни сделал], он заинтересован в расколе, в охлаждении отношений между Болгарией и Россией... Это просто измышления". Газета продолжает: "На обширной части территории Центральной и Восточной Европы, где население менее 30 лет назад восстало против советского господства и развернулось к Западу, Россия сейчас возвращает себе влияние и подрывает позиции ЕС и трансатлантического альянса под руководством США". Граждане восточноевропейских стран разочаровались в западных рецептах демократии и рыночной экономики, поясняет издание. По мнению региональных чиновников, западных дипломатов и аналитиков, Путин эксплуатирует эту динамику, применяя целый арсенал старых и новых инструментов (в том числе пропаганду и экономические рычаги, хакерские атаки и политические ухищрения), дабы укреплять позиции союзников и дискредитировать Запад. Незадолго до вступления Болгарии в ЕС неназванный "российский посол в блоке" (так в оригинале) сказал в интервью некой софийской газете: "Мы надеемся, что вы будете нашим особым партнером, чем-то вроде "троянского коня" в Евросоюзе". Противники России говорят, что Кремль предпринял все, что в его силах, дабы это пророчество сбылось в Болгарии. "Чиновники из служб безопасности Болгарии утверждают, что Москва финансировала акции протеста в 2012-2013 годах, которые способствовали падению прозападного правительства. Экс-президент Болгарии сказал в интервью, что российские хакеры атаковали многочисленные важные объекты в стране и вмешались в муниципальные выборы в 2015 году. Расплодились пророссийские сайты", - пишет издание. По данным авторов, в августе прошлого года "Корнелия Нинова, председатель Социалистической партии, присутствовала на встрече с Решетниковым, которая прошла за закрытыми дверями в одном софийском "отеле-бутике". Газета характеризует Решетникова так: "свободно говорящий по-болгарски специалист по Балканам, в прошлом глава аналитического отдела СВР". Он "давно развивал связи с социалистами и другими ведущими болгарскими политиками", утверждают авторы. В 2009 году он ушел в отставку, а затем стал директором Российского института стратегических исследований (Москва), который прежде официально был частью СВР. "Решетников преуменьшил значение встречи с Ниновой, заявив, что они беседовали всего 30 минут, а в Болгарию он приезжал в основном ради отдыха", - сообщает издание. "Мои внучки проводили каникулы там в горах; я приехал, чтобы забрать их и отвезти в Москву", - сказал он в интервью. Газета отмечает: "Вопрос о том, в каких именно отношениях с Кремлем находится Решетников (человек, претендующий на роль комментатора и давно предсказывающий упадок Запада), покрыт мраком. Некоторые аналитики утверждают, что это всего лишь один из горстки политических акторов, соперничающих за передовую роль в региональных операциях Москвы". "Конечно, тут не обошлось без мифотворчества, но он - участник игры", - говорит эксперт Марк Галеотти (Institute of International Relations Prague). "В ноябре Решетников заявлял российским и болгарским СМИ, что он и Нинова обсуждали возможное участие Радева в президентских выборах за несколько недель до того, как он был публично утвержден в качестве кандидата от социалистов", - утверждает издание. "Когда болгарские СМИ впервые задали ей вопрос о встрече, Нинова отрицала, что встреча вообще была. Позднее она признала, что встречалась с Решетниковым, но сказала, что о Радеве они не говорили", - продолжает газета. "Истина в том, что Решетников не предлагал Радева", - сказала Нинова в интервью. В августе она, по ее словам, "встретилась с ним [Решетниковым. - Прим. ред.] в первый и последний раз". Газета утверждает: "Высокопоставленные правительственные чиновники говорят, что так и не был предан огласке другой аспект встречи - то, что Решетников якобы лично привез из Москвы детальный план предвыборной кампании". "Государственное Агентство национальной безопасности Болгарии (аналог ФБР) раздобыло копию этого документа, говорят информированные источники", - пишет издание. Издание сообщает, ссылаясь на "высокопоставленных чиновников, которые его прочли", что в документе содержались "рекомендации заказывать еженедельные соцопросы, в которых завышалась бы популярность социалистов", а также "советы, как улучшить имидж кандидата через размещение статей в СМИ, которые дружественно относятся к Москве". "В докладе рекомендовалось, чтобы партия делала упор на вопросах, созвучных кремлевской политике: призывала отменить санкции против России, критиковала НАТО и заостряла внимание на том, что британцы проголосовали за выход из ЕС", - говорится в статье. Газета сообщает: "У нашего издания не было возможности проверить, в какой мере подобные предложение были воплощены в жизнь и помогли ли они Радеву. Он победил с комфортным отрывом, набрав 59% голосов". Авторы пишут: "Спустя несколько дней после того, как в ноябре власти Черногории заявили, что сорвали предполагаемую попытку переворота и план убийства премьер-министра при российской поддержке, Решетников покинул руководящую должность в российском институте. В декабре правительство США наложило на него санкции за то, что он является членом правления российского "Темпбанка", который финансировал правительство сирийского диктатора Башара Асада". Министр иностранных дел Черногории Срджан Дарманович заявил, что в его стране Решетников "действовал, как кулак пропаганды". Экс-президент Болгарии Росен Плевнелиев назвал Решетникова "правой рукой Путина на Балканах". Издание отмечает: после победы на выборах Радев попытался нащупать баланс. "Он многократно уверял, что с России следует снять санкции, но также подтвердил обязательства Болгарии перед ЕС и НАТО, а свои связи с Москвой преуменьшил", - говорится в статье. Но в штаб-квартире НАТО нарастает беспокойство. "В Болгарии все превратилось в "игру в политический футбол", - сказал неназванный сотрудник администрации НАТО. - Все пытаются подыграть пророссийским избирателям". Источник: The Wall Street Journal