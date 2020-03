24 марта 2020 г. Генри Фой и Майкл Пил | Financial Times Россия отправляет в Италию медицинскую помощь для борьбы с коронавирусом, подчеркивая исторические связи "Наклейки на фюзеляжах гласили: "Из России с любовью". Заявления из Кремля были столь же громкими на фоне того, как Москва направила девять военных самолетов с медицинским оборудованием и специалистами в эти выходные в Италию, которая борется с самой страшной вспышкой коронавируса в Европе", - пишет Financial Times. "Россия, находящаяся под санкциями ЕС с 2014 года и заклейменная многими в Брюсселе как опасный сосед, тем не менее стремилась поддерживать хорошие отношения с Италией. В настоящее время она пользуется возможностью подчеркнуть свои тесные отношения с одной из важнейших стран ЕС на фоне разногласий между государствами-членами по поводу запретов на экспорт медицинского оборудования и задержек с программами финансовой поддержки", - говорится в статье. "Натали Точчи, директор Института международных отношений в Риме, заявила, что Россия - как и Китай - смогла использовать ранние "ошибки" в ответной реакции Европы на коронавирус, включая то, что первоначально было воспринято как нежелание Европейского центрального банка действовать, и ограничения на экспорт жизненно важного оборудования в блоке. "Особенно в Италии это слилось с евроскептицизмом, вызванным кризисом еврозоны и миграционным кризисом, - сказала она. - Было такое ощущение, что коронавирус является третьим в последовательности, которая продемонстрировала отсутствие европейской солидарности". "России нужна быстрая победа, поэтому она хочет действовать быстро, - добавила она, отметив, что европейский ответ теперь "увеличился на несколько скоростей". - Она делает то, что Россия всегда делает, то есть срывает плод, который низко висит". "Совместный ответ ЕС на эту пандемию первоначально вызывал разочарование и критику со стороны стран, включая Италию, которые обратились за поддержкой к Брюсселю", - пишет газета, напоминая, что президент Сербии Александр Вучич на прошлой неделе заявил, что "европейской солидарности не существует" (...) и что вместо этого обратится за помощью к Китаю". "В мире, где эгоизм - это рефлекторная реакция на Covid-19, те, кто практикует солидарность, могут заслужить репутацию, - сказал Дмитрий Тренин, глава Московского центра Карнеги. - Китай понял это первым, отправив помощь и специалистов в Италию, Африку и другие места. Теперь по его стопам идет и Россия". (...) "Итальянские посольства по всему миру работали над тем, чтобы найти поддержку в это трудное время, и Россия была великодушна, чтобы помочь", - сказал европейский дипломат, проинформированный об этой инициативе. "У двух лидеров состоялся личный звонок, а затем все было организовано очень быстро за несколько часов", - добавил дипломат. "В России зарегистрировано меньше случаев коронавируса, чем в других крупных европейских странах. Правительство Путина настаивает на том, что вспышка находится под контролем, несмотря на заявления некоторых экспертов о том, что оно может занижать количество случаев. Действительно, когда самолеты отправлялись в Италию, в Россию прибыла партия масок из Китая", - сообщается в статье. "(...) Один европейский чиновник заявил, что Россия позволяет самолетам из Китая с медицинским оборудованием заправляться на своей территории, не создавая дополнительных административных барьеров, что не всегда имело место. Чиновник также заявил, что российская помощь Италии может принести пользу обеим странам. "Я думаю, что одна из причин того, что русские едут туда в таком количестве, заключается в том, что они, вероятно, на четыре недели отстают от Италии, поэтому они будут не только помогать [итальянцам], но и узнавать, как обстоят дела на месте. Так что это помогает обеим сторонам", - сказал чиновник. (...) Источник: Financial Times