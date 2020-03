24 марта 2020 г. Хиллари Поткевиц | The Wall Street Journal Как избежать переедания в течение дня, пока коронавирус заставляет нас работать из дома "Работать из дома - это вам не на пикник сходить, или, по крайней мере, так не должно быть. Но для многих новичков-удаленных сотрудников работа поблизости от ныне полностью забитой продуктами кухни выглядят как шведский стол длиною в день. Социальное дистанцирование может привести к тому, что многие из нас проведут недели в помещениях с закромами, полными хлеба, пасты и замороженной пиццы. А значит, пришло время выработать здоровые привычки и избежать формирования вредных", - пишет The Wall Street Journal, попросив лучших специалистов по питанию и шеф-поваров дать советы о том, как лучше готовить, делать покупки и перекусывать в предстоящие недели. (...) "Один из самых больших подводных камней в работе на дому - это жор или "бездумная еда во время работы", говорит Элизабетта Полити, директор по питанию в Duke Diet & Fitness Center в Дареме, Северная Каролина. Она настоятельно рекомендует составить график питания. "Четко обозначьте время приема пищи, чтобы все знали, что есть время принимать пищу, и есть время, когда этого делать не нужно", отмечает она. Например, некоторые клиенты улучшили свои пищевые привычки, согласившись, что они будут есть, только расстелив скатерть. (...) Полити предлагает и альтернативы: решение о том, что еду можно есть только на салфетке под приборы или сидя за кухонным столом". "(...) "Я думаю, что люди боятся покупать свежие фрукты и овощи, но некоторые из них не такие скоропортящиеся", - говорит Полити. Ее список полезных продуктов включает в себя: сладкий перец, брокколи, цветную капусту, морковь, картофель, бананы, яблоки и цитрусовые. Попробуйте пить воду с добавлением свежего лимона или грейпфрута, чтобы повысить уровень витамина С и стимулировать увлажнение. А для тех, кто пытается придерживаться диеты с низким содержанием углеводов, Полити рекомендует такие закуски, как вяленая индейка, желе без сахара, шкварки или пармезановые чипсы. "Натрите немного сыра пармезан на противень, выпекайте его в духовке, и кусочки надуются", - говорит она. "(...) Полити уверена, что в свой пищевой режим важно интегрировать любимое лакомство, особенно в периоды стресса. (...) "Будь то печенье или полоска шоколада, заблаговременно определите порцию лакомства", - призывает Полити. "(...) Во времена неопределенности люди часто обращаются к итальянско-американской еде, констатирует нью-йоркский шеф-повар и звезда Food Network Алекс Гуарнашелли. (...) "Нет ничего плохого в том, чтобы использовать лапшу быстрого приготовления и баночный соус, - утверждает звезда Food Network, если вы соблюдаете пропорции питательных веществ. - Хитрость в том, чтобы уметь включать белок. Моя мама готовила томатный соус и добавляла в него консервированный тунец". Другие богатые белком добавки включают анчоусы, консервированный нут, минестроне или куриный суп с фрикадельками и вареную чечевицу или киноа. К магазинной лазанье эксперт советует добавлять соус, консервированные помидоры и белок, чтобы в итоге получилось запеченное блюдо, которого хватит на несколько раз. Однако, признает Гуарнашелли, даже у макарон есть свои пределы. "Не ешьте макароны слишком много дней подряд, иначе вам это надоест, - говорит она. Чередуйте их с острыми блюдами из мяса со смесью бобовых или с сытной похлебкой из чечевицы с беконом". "Вместо того, чтобы выискивать продукты, которыми все запасаются, Гуарнашелли советует сосредоточиться на ингредиентах, которые все еще лежат на полках магазинов. (...) "Пробуйте разные комбинации с ингредиентами, которые у вас под рукой (...)", - предлагает она. "По словам Кристин Киркпатрик, диетолога в Клиническом институте здоровья Кливленда, полное нарушение привычного образа жизни - это возможность установить новый. "Сейчас самое время попробовать некоторые методы периодического поста", - отмечает она. Эта практика, также называемая ограниченным по времени приемом пищи, предполагает ограничение потребления пищи дневным окном в 8-12 часов. Киркпатрик не завтракает до 11 часов утра и заканчивает семейный ужин к 7 часам вечера. Кто-то может чувствовать себя более комфортно с 10-часовым пищевым окном, с 9 утра до 7 вечера". "Такие изменения могут снизить аппетит, полагает она, и исследования показывают, что люди, как правило, потребляют меньше калорий, когда в течение дня у них меньше часов, отведенных для еды. Она предупреждает, что о периодическом голодании должны подумать только здоровые взрослые, и оно не подходит для тех, кто страдает диабетом, имеет беременность или расстройства пищевого поведения", - сообщается в статье. "Если говорить о перекусе, то Киркпатрик настроена категорически против крендельков. Если вам хочется похрустеть, выбирайте орехи или нарезанные овощи, говорит она. Более высокое содержание в них питательных веществ делает их более сытными. "Употребляя большинство крекеров, все, что вы получаете - это белая мука и соль, не очень хорошая комбинация", - подчеркивает Киркпатрик, предлагая вместо этого попкорн: "По крайней мере, с попкорном вы получаете цельное зерно". (...) "С моей точки зрения, ловушка, в которую попадают сейчас люди, звучит так: "приближается конец света, так что давайте есть всякое дерьмо", - говорит Марк Хайман, медицинский директор и основатель центра UltraWellness в Леноксе, штат Массачусетс. Гораздо правильнее, говорит он, было бы подумать, какие продукты помогают нам бороться с инфекцией. "Мы знаем, что сахар и крахмал ухудшают функционирование вашей иммунной системы", - подчеркивает он. "Доктор Хайман предпочел бы, чтобы люди запасались бобами и цельнозерновыми крупами и воздерживались от всех этих макарон и переработанного хлеба. "Пусть макароны будут у вас в кладовке. Если мир подойдет к своему концу, вам их захочется, - уверен он. - Но пока у вас есть возможность, готовьте настоящую, полноценную пищу". "Он рекомендует есть белок в той или иной форме в каждый прием пищи, ссылаясь на дефицит белка в качестве фактора риска инфекций. Также могут помочь орехи, семена и протеиновые порошки, но он также советует и консервированный лосось или сардины, а также замороженную курицу, рыбу или говядину. (...) "Людям пришло время заглянуть в кулинарные книги. Это положительный момент во всем этом: мы вернемся на кухню", - прогнозирует эксперт. "Люди склонны забывать о специях, а многие из них обладают антимикробными, противовоспалительными и противовирусными свойствами", - говорит доктор Хайман, внося чеснок, лук, куркуму, имбирь и орегано в свой список обязательных продуктрв. Он также рекомендует пробиотические продукты, такие как квашеная капуста, кимчи, соленые огурцы, мисо и кефир". Источник: The Wall Street Journal