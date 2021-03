24 марта 2021 г. Анна Немцова | The Daily Beast Московские супербогачи открывают сезон постковидных вечеринок в прозрачных монашеских одеяниях и с когтями "Хозяйка появилась из тумана дым-машины с огромными искусственными когтями и в чем-то похожем на прозрачное монашеское одеяние, скрепленное поясом, украшенным большим, возможно, кощунственным крестом. Российский Vogue объявил празднование 30-летия Анастасии Ивлеевой самой масштабной вечеринкой года. Она определенно дала отмашку очередному сезон вечеринок для супербогачей Москвы - и плевать на коронавирус и эскалацию политических репрессий со стороны президента Путина", - пишет The Daily Beast. "Ивлеева, известная как Первая леди рунета (российского интернета), предсказала, что ее костюмированная вечеринка станет ответом Москвы на Met Gala, и гости не разочаровали, появившись разодетыми в наряды от кутюр, драгоценности, короны, рога и десятки тщательно продуманных головных уборов и дизайнерских костюмов. Некоторые объезжали ресторан на мотоциклах. Единственное, чего не хватало - это масок для лица, чтобы замедлить распространение COVID-19 среди беззаботных гуляк", - говорится в статье. "После вечеринки Ивлеевой на прошлой неделе российские богачи начали безумствовать - все это задокументировано в соцсетях. Анна Монгайт, звезда независимого российского телеканала "Дождь", рассказала The Daily Beast, что каждый вечер сложно выбрать, на какое гламурное мероприятие отправиться. После двух месяцев интенсивных демонстраций сторонников Алексея Навального, охвативших всю страну, люди готовы переключить свое внимание на вечеринки. "Был высокий сезон политических протестов, мода на политические разговоры, - говорит Монгайт. - А теперь как после секса, все чувствуют себя немного перегруженными, им нужно повеселиться". (...) "Ивлеева стала лидером нового поколения инфлюенсеров, которые гордо аполитичны (...), - пишет автор публикации Анна Немцова. - (...) Многие американские деятели культуры участвуют в благотворительных проектах или политических кампаниях. Буквально на прошлой неделе группа известных голливудских звезд подписала письмо в поддержку арестованных участниц Pussy Riot Марии Алехиной и Людмилы Штейн, находящихся под следствием. От участников российского Met Gala вы такого не услышите. Если бы российские артисты подписали подобное письмо, они потеряли бы благосклонность Кремля, что стоило бы им контрактов на спонсируемые государством мероприятия. Российские деятели культуры сталкиваются с наихудшим политическим давлением путинского режима. Если знаменитости осмеливаются участвовать, они делают это незаметно, за кулисами". "Популярный писатель и документалист Михаил Зыгарь считает, что нынешняя ситуация в России похожа на эпоху Иосифа Сталина. Незадолго до большой чистки - когда десятки тысяч российских интеллектуалов были арестованы и отправлены в ГУЛАГ - был большой расцвет культурной жизни. "Сегодняшняя общественная жизнь Москвы напоминает мне общественную жизнь 1934 года", - пояснил он на мероприятии Art Newspaper Russia. (...) "На большой вечеринке Ивлеевой определенно не было партийной политики, хотя в прошлом она пожертвовала более 15 тыс. долларов независимому Альянсу врачей* - проекту, связанному с Навальным. (...) Газета "Комсомольская правда" процитировала разгневанных россиян, осуждающих "фриков" и сравнивающих их поведение с книгой "Ярмарка тщеславия", высмеивающей британскую аристократию XIX века. Вспомнили россияне и трагедию Александра Пушкина "Пир во время чумы". "Ивлеева, у которой более 20 млн подписчиков в социальных сетях, не отступила. "Показала матушке-России, как нужно тусоваться", - заявила она. И ультрабогатые тусовщики Москвы с ней согласны", - заключает автор публикации. * - некоммерческая организация, внесенная Минюстом РФ в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента Источник: The Daily Beast