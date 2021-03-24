Российские фантазии о всемогуществе разрушают отношения с Западом

"Владимир Путин хочет крепко держать свою огромную страну под контролем и систематически разрушает мосты на Запад. Но еще есть время, чтобы изменить курс", - пишет немецкое издание Handelsblatt.

"Отношений между Россией и ЕС "почти не осталось", заявил во вторник министр иностранных дел России Сергей Лавров именно на пресс-конференции со своим китайским коллегой. Вину главный дипломат большой страны возложил, конечно, на Евросоюз", - передает журналист Матиас Брюггманн.

"Тем самым Лавров занимает классическую позицию, когда вор кричит: "Держите вора!". Ведь - если отбросить вопрос о том, всегда ли западные санкции были тщательно выверены, - они всегда были ответом на московские злодеяния, а не агрессивными действиями. Более вероятно, что таков новый курс Кремля - отделяться от Запада и таким образом ограждать себя".

"Противоречащее международному праву присвоение украинского полуострова в черном море было попыткой передвинуть красные линии в пользу России. Но Запад четко выступил против".

"С тех пор Путин понял, что его политика постепенного присоединения бывших советских республик встречает сопротивление на Западе - и с тех пор отношения систематически подрываются, - указывает издание. - Twitter и Facebook планируют прогнать из российского интернета, программы Microsoft удалить с компьютеров российских ведомств и компаний, торговлю в долларах остановить, а систему осуществления платежей развивать с Китаем - вместо того, чтобы по-прежнему полагаться на западную систему SWIFT".

"У этого отделения есть цель и цена. Цель: Путин всеми силами хочет еще очень долго оставаться у власти и для этого при необходимости жестко подавлять оппозицию. В таком случае санкции Запада должны ощущаться максимально слабо, благодаря отделению от него".

"Вместо этого Россия ищет сплоченности с Китаем и другими авторитарными государствами. (...)Китай действительно может поставить многое из этого, что пока еще поступает с Запада. А российская нефть, уголь и древесина нужны Китаю так же, как и Европе".

"Классическая беспроигрышная ситуация? Вовсе нет, ведь цена высока, - пишет Handelsblatt в заключение. - В сравнении с Китаем Россия - лишь младший брат. Впрочем, и западные предприятия теряют прибыльный рынок на востоке. Пока еще есть время для новой корректировки курса, господин Путин".