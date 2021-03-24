Вакцинодром: из-за нехватки доз стадион "Велодром" в Марселе все еще разогревается

"Центр вакцинации в Марселе работает на половину своей мощности. Тем более, что запасы вакцины AstraZeneca кончились, "по крайней мере, до конца недели", - пишет журналист Le Figaro Пьер Сен-Поль.

"(...) С 15 марта на стадионе "Велодром" в Марселе открылся гигантский вакцинодром. Работа на этой площадке уже налажена. Снаружи коридоры, образованные барьерами, упорядочивают очередь в зависимости от возраста. Никогда не приходится ждать, потому что вакцинироваться на "Велодром" приходят по предварительной записи", - отмечает автор статьи.

"На выходе слышно много похвал. 90-летняя Женевьева пришла пешком под руку с дочерью: "Это быстро, все прошло отлично". Анжелика и Жак пришли как супружеская пара на назначенную встречу: "График соблюдался до минуты. Всего на это уходит полчаса, потому что четверть часа после укола нужно подождать в комнате для персонала, вдруг вы почувствуете недомогание. Безупречная организация!" Задействованы марсельские матросы пожарные. Они координируют центр, который объединяет 17 врачей из Марсельского управления медицинской помощи (APHM), военных и гражданских, около сорока медсестер, а также службу безопасности стадиона, которая без перерыва управляет центром, открытым с 9 до 17 часов", - говорится в репортаже.

"Для вакцинации необходимо иметь приглашение и документ, удостоверяющий личность. Карточка медицинского страхования дополнительно экономит время при вводе информации. Когда вы оказываетесь внутри, обозначенный маршрут ведет в нужное место в зависимости от назначенной вакцины. Вы заходите в светлую и большую застекленную комнату. Есть где присесть в ожидании, когда освободится бокс. Врач принимает пациента, чтобы оценить его возраст, вес и патологии, и объясняет побочные эффекты и связанные с этим риски. Укол делается вне поля зрения в отдельной кабине. Вакцинация Pfizer/BioNTech проходит на первом этаже. Вакцинация AstraZeneca наверху. "У людей, которые приходят на вакцинацию, в приглашении указывается название вакцины. Во всяком случае, на данный момент все просто, потому что Astra нет", - объясняет один из охранников у входа. Мэрия подтверждает, что запасы вакцины AstraZeneca на "Велодроме" кончились, "по крайней мере до конца недели", - описывает журналист.

"Центр работает на половину своей мощности. Но в эту среду все еще будут вакцинированы 1250 человек, все вакциной Pfizer. Большой неизвестной для ускорения вакцинации станет склонность публики к вакцине AstraZeneca. Все опрошенные, которые выходили из стадиона, радовались, что получили инъекцию Pfizer, - отмечается далее. "Франция - это не Китай или Россия. Это не диктатура! У нас должен быть выбор вакцины!"- считает 50-летняя помощница медсестры Джули, страдающая от сопутствующих заболеваний".

"Переживающая необыкновенны рост популярности Мишель Рубирола, первый помощник по вопросам здравоохранения в Марселе, надеется на лучшее. "Поскольку оборудование обширное и функциональное, мы можем увеличить количество боксов и цепочек прививок". И вспоминает позицию министра здравоохранения Оливье Верана, когда она, еще будучи мэром Марселя, в сентябре выступала за создание вакцинодрома на стадионе "Велодром". "Минздрав даже не соизволил нам ответить по поводу этого уже доработанного проекта!" Сегодняшнее реальное состояние дел свидетельствует в пользу таких центров", - резюмирует Le Figaro.