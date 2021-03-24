В Великобритании работодатели должны проводить проверку домашнего рабочего места

"Домашние условия зачастую оказываются плохо пригодными для работы. Проблему для компаний может представлять как здоровье сотрудников, так и юридический риск", - пишет корреспондент Le Monde в Лондоне Эрик Альбер.

"Вам удобно сидеть на вашем кресле, чтобы прочитать эту статью? Если вы читаете ее на компьютере, достаточно ли ширины рабочего стола для экрана, клавиатуры и бумаг? Сможете ли вы твердо ставить ноги на пол, когда кресло отрегулировано на правильную высоту? На экране нет бликов? Достаточно ли яркости? Достаточно ли тихо в помещении?"

"В принципе, британцы должны отвечать на вопросы такого рода, чтобы можно было убедиться в том, что их рабочее место эргономично. С 1992 года законодательство Великобритании требует от работодателей проводить проверку каждого рабочего места. А после пандемии это обязательство распространилось и на работу из дома", - говорится в статье.

"Управление по охране труда (HSE), государственный орган, отвечающий за риски на рабочем месте, незаметно изменило свои правила, применив их к удаленной работе, при условии, что она будет считаться постоянной", - отмечает автор публикации.

"Теоретически работодатели должны убедиться в том, что кухонные столы и другие общие с детьми уголки комнат, где британцы работают во время карантина, обеспечивают подходящую среду для работы, - указывает журналист. "Я не думаю, что более 20% компаний сделали это, и я еще слишком снисходителен", - считает Александр Лонг, французский кинезитерапевт, живущий в Лондоне и специализирующийся на эргономике рабочего места. Опасность очевидна: "Это бомба замедленного действия. Через несколько месяцев или несколько лет у нас, вероятно, будет очень много людей с болями в спине, запястьях, шее... ".

"Эта тема особенно важна в Великобритании, где многие сотрудники почти не возвращались в офис в течение года. С 4 января британцы снова оказались на строгом карантине. По данным опроса Morgan Stanley, в феврале 96% офисных работников работали из дома", - уточняет Альбер.

"Однако провести проверку домашнего рабочего места непросто. Для работодателей было бы слишком долго и затратно ходить и проверять условия работы каждого сотрудника. Поэтому компании осуществляют это удаленно", - комментирует автор публикации.

"Дейл работает в отделе кадров в крупной юридической фирме, которая следовала официальным рекомендациям HSE. "Мы попросили сотрудников ответить на опросные листы. Затем мы попросили сотрудников прислать фотографии своих рабочих мест". Результат оказался удивительным. "Мы обнаружили, что некоторые молодые юристы, которые живут в условиях совместной аренды квартир, работали со своих кроватей". Компания выделила бюджет в размере 250 фунтов (290 евро) на каждого сотрудника, чтобы он мог экипироваться в соответствии со своими потребностями", - пишет Le Monde.

"Эд Милнс - консультант по эргономике, бывший инспектор HSE, который пользуется большим спросом с начала пандемии. В самых деликатных случаях он проводил индивидуальные проверки во время карантина, - указывает автор статьи. "Я звоню людям на их мобильный телефон, по видео, чтобы они показали мне, как они работают". Он также считает, что наиболее подвержены риску менее хорошо устроенные молодые люди. "Если бы все компании применяли проверки домашних рабочих мест, представители моей профессии были бы совершенно завалены работой. Нас довольно мало".

"(...) У компаний возникают проблемы, связанные конечно же со здоровьем их сотрудников, но также - и, возможно, прежде всего - с юридическим риском. "Если сотрудник не сказал, например, что он страдает от боли в запястье, или что его стол слишком высокий или слишком низкий, он не может потом вернуться в компанию и возложить на нее ответственность", - объясняет Лонг. Дейл из юридической фирмы выражается более откровенно. "Будучи циником, я считаю очевидным, что работодатель в первую очередь стремится защитить себя от судебного преследования".

"Мелисса Купер, которая работает в крупной компании по недвижимости, добавляет: "Многие компании очень серьезно относятся к условиям труда своих сотрудников. Вполне понятно, что это в их интересах. Риск состоит в том, что многие из них могут оказаться в бедственном положении, и тогда они не смогут работать. Не говоря уже о репутационных рисках компании, если сотрудник обвинит работодателя в том, что тот несет ответственность за его физические проблемы".

"(...) Между тем, она признает, что главной мотивацией для компаний является желание избежать судебных исков. "Если сотрудник не найдет времени на заполнение опросного листа или не предупредит о том, что у него есть проблема, компания ограничит свои риск", - полагает Купер. Британских дистанционных работников известили об этом заранее", - резюмирует Le Monde.