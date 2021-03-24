Китай-ЕС: "Европа - не тряпка", возмущение приветствуется. Теперь придется его доказать

"(...) Европа загнана в угол, такая позиция неудобна для всех, но особенно для 27 стран ЕС, которые мало привыкли к испытанию силой. В конце концов, это группа, которую ее верховный представитель по внешней политике Жозеп Боррель регулярно упрашивает приступить к "изучению языка глобальной державы". И такое обучение явно требует времени", - пишет обозреватель Le Monde Сильвия Кауфман.

"Нельзя сказать, что Евросоюз не умеет обращаться с санкциями: напротив, он охотно их применяет в отношении России, Белоруссии или даже недавно против заговорщиков военного переворота в Бирме, а теперь и Китая", - говорится в статье.

"Но он не привык к ответной реакции прямо в лицо. В конце концов, он сумел приспособиться к привычной в Москве практике "каков привет, таков ответ". Око за око, зуб за зуб, три высланных дипломата с одной стороны, три дипломата с другой - с русскими вы знаете, чего ожидать", - отмечает автор статьи.

"И тут Брюссель обнаруживает, что с китайцами дело обстоит иначе. Они действуют не в рамках эквивалентности, а в рамках эскалации. ЕС объявляет персонами нон грата четырех китайских чиновников в Синьцзяне, участвующих в массовых репрессиях против уйгурских мусульман, и местного учреждения бюро общественной безопасности. Пекин же в ответ удваивает или даже утраивает ставку: под санкции попадают десять европейцев и четыре учреждения", - указывает журналистка.

"Исследователь из французского фонда настойчиво критикует китайский режим в Twitter? Китайское посольство переходит к оскорблениям и использует богатство французской лексики, а затем зоологии, чтобы назвать его "гопником" и "бешеной гиеной", - передает Кауфман.

"(...) Европа - не тряпка", как и Франция, - сказал Клеман Бон, государственный секретарь по европейским делам во вторник 23 марта на Franceinfo. "Парламент и институты ЕС не позволят себя запугать", - пообещал председатель Европейского парламента Давид Сассоли. Возмущение приветствуется; теперь придется его доказать", - рассуждает автор публикации.

"И здесь для ЕС все усложняется. Потому что не позднее чем 30 декабря 2020 года ЕС под председательством Германии размахивал, как дипломатическим трофеем, заключенным с Пекином всеобъемлющим соглашением об инвестиционном сотрудничестве, направленным на то, чтобы немного больше открыть китайский рынок для европейских компаний", - напоминает обозреватель.

"(...) Резко критикуемое соглашение, заключенное в разгар репрессий в Синьцзяне и Гонконге, без достаточно твердых гарантий по поводу принудительного труда, воспринималось также как способ дистанцироваться от Вашингтона. Будущая администрация Байдена, привязанная к своему обязательству по сдержанности в переходный период, сказала европейцам, что предпочла бы, если бы те подождали до его вступления в должность 20 января, прежде чем заключать это соглашение. Подразумевалось, что после прихода в Белый дом мы сможем согласовывать с вами нашу политику в отношении Китая. Именно это побудило президента Си быстро перейти к заключению", - пишет Кауфман.

"(...) Теперь в Европейском парламенте должна пройти ратификация соглашения, и этот переход обещает стать богатым на события. Сейчас соглашение представляется скомпрометированным, поскольку среди тех, кто в понедельник попал под санкции Пекина, есть пять депутатов Европарламента, один из них особенно влиятелен в вопросе отношений со Срединной империей: это немец из партии "Зеленые" Райнхард Бутикофер, председатель парламентской группы по Китаю", - говорится далее.

"Китайские ответные шаги несомненно создают новую ситуацию", - признал Боррель в понедельник 22 марта. Словно подтрунивая над Европой, Пекин расхваливает теплоту своих отношений с Россией, чей министр иностранных дел Сергей Лавров только что завершил визит в Китай. Поэтому перед 27 странами ЕС встает вопрос: как справляться с агрессивностью Пекина в дополнение к агрессивности Москвы? Сумеет ли ЕС придать реальность стратегической автономии и европейскому суверенитету? Или будет еще более строго придерживаться линии Соединенных Штатов, президент которых Джо Байден впервые примет дистанционное участие в европейском саммите 25 марта? - задумывается автор публикации. - Ежедневная газета Global Times, голос Коммунистической партии Китая, не объясняет, почему Пекин обрушил контрсанкции на ЕС, при этом пощадив Соединенные Штаты, но причину можно представить, прочитав следующий комментарий: права человека - это "легкое оружие" для ЕС, который "стремится существовать, не имея финансовой или военной мощи Соединенных Штатов".

"Кому как не Китаю это знать: именно ему страны Южной Европы вынуждены продавать свои порты и свою инфраструктуру, чтобы выплатить свои долги после европейского кризиса 2009-2010 годов, следуя политике жесткой экономии, которую потребовала Германия. Итак, в сегодняшнем споре на карту поставлена сила. И подобная ответная реакция служит уроком для Европы", - резюмирует Кауфман.