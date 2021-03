24 марта 2021 г. Ванесса Фридман | The New York Times Искусство фотосессий Владимира Путина "Бывают фотосессии, бывают президентские фотосессии - а бывают президентские фотосессии Владимира Путина. Редко когда лидер мировой державы относится к постановочному освещению с таким творческим, хотя и клишеобразным рвением, не только подпитывая глобальное желание создавать карикатуры на себя, но фактически создавая их", - пишет The New York Times, комментируя последнюю фотосессию президента, обнародованную Кремлем. (...) "На серии фотографий Путина во время прогулки по заснеженной сибирской тайге на выходных 68-летний президент показан в обычной излюбленной уличной обстановке, демонстрируя свою связь с природой, подобающую мужчине крутость и любовь к стране. (...) Вот его засняли - как будто случайно! - как он сидит, серьезный и твердый, как сталь, за рулем такого гигантского выкрашенного в камуфляж вездехода, что, кажется, ничто не может остановить его; позирует по колено в снежном сугробе в плюшевой, но уютной куртке из овчины, соответствующих брюках и водолазке цвета слоновой кости и пронзительно смотрит в будущее; спокойно движется по шаткому мосту через замерзшую реку, с министром обороны Сергеем Шойгу позади него; а затем наслаждается бодрящим пикником на открытом воздухе с сосисками и овощами с Шойгу (одетым в сочетающуюся с путинской одежду) за столом, покрытым белой скатертью, с меховыми покрывалами, брошенными на скамейки, и металлическими кружками, поднимаемыми в согласии", - описывает обозреватель Ванесса Фридман. (...) "Большинство политических лидеров отдают предпочтение утвержденным фотографиям, демонстрирующим, как они серьезно и усердно трудятся в офисе", - пишет автор публикации, ссылаясь на президента США Обаму, который часто позировал за своим столом с закатанными рукавами, и на президента Франции Эммануэля Макрона, выпустившего знаменитый видеоролик о подготовке его официального портрета - на видео запечатлено, как он тщательно расставляет различные символичные аксессуары на своем столе. "Но Путин всегда придерживался другого подхода, - подчеркивает она. - Того, в котором упор делается на физическое проявление, а не на бесхребетное перекладывание бумажек, который апеллирует к старым стереотипам о мужественности, силе и мачизме. Не говоря уже о хорошем здоровье. Того, который позволяет долго оставаться у власти". "Это само по себе стало своего рода абсурдистской формой искусства, - заявляет Фридман, приводя в пример известные фотосессии российского президента, соответствующие (...) "образу человека, способного на впечатляющие поступки". "(...) К 2019 году в деле формирования имиджа Путин переключился на снимки, отсылающие к его связи с землей, а не к его прежнему доминированию - он позировал, мирно сидя в поле, сжимая букет полевых цветов, которые, он, по-видимому, собрал сам, или возлегая на скалистом холме. Тем не менее, он оставался одетым в оливково-зеленые тона и силуэты, напоминающие военную форму. Неявный месседж был по-прежнему в крутости. Это было больше о "жесткой любви", - говорится в статье. "И новые сибирские фотографии твердо следуют этой традиции. Если им не хватает тонкости - действительно, имиджмейкерство настолько очевидно, что оно спровоцировало изрядную долю насмешек и мемов в соцсетях, верно также и то, что если говорить о Путине, то тонкость никогда не была частью ... хм, картины", - заключает автор публикации. Источник: The New York Times