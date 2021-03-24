11 долларов за тост с авокадо, 3,5 тыс. долларов за однокомнатную квартиру - кому захочется жить в Кремниевой долине во времена удаленной работы?

"Кремниевую долину принято считать мировой кузницей инноваций - однако пандемия изменила долину грез. Десятки тысяч работников технологических компаний покинули ее, теперь уезжают и компании. Начало конца технологической Мекки?", - задается вопросом швейцарское издание Neue Zürcher Zeitung.

"Там, где обычно обедают сотрудники Twitter, Uber и Square, пустеют столики. Бездомная женщина с собакой на поводке копается в мусорном баке на углу Маркет-стрит и 10-й улицы. Пусто и в холле офисного здания Twitter - настолько, что слышен каждый шаг", - повествует журналистка Мари-Астрид Лангер.

"Почти в каждом окне висят плакаты с надписью "Сдается в аренду", будь то квартиры, офисные помещения или целый 6-этажный торговый центр. Бездомные и наркоманы, приходившие раньше просить милостыню на Маркет-стрит, по-домашнему обосновались здесь, притащив с собой мебель и палатки".

"Спустя год после начала пандемии коронавируса Сан-Франциско превратился в тень самого себя, - отмечает издание. - (...) Модель успеха Кремниевой долины пошатнулась уже давно. Вместе с успехом многих стартапов и технологических концернов в последние годы в калифорнийском Bay Area подскочила и стоимость жизни: тост с авокадо стоил 11 долларов, час занятий в фитнес-клубе 30 долларов, аренда однокомнатной квартиры - 3,5 тыс. долларов. Ни в одном другом городе мира на каждого проживающего человека не приходится больше миллиардов, чем в Сан-Франциско, - и в то же время там проживает большинство бездомных в США".

"В марте 2020 года технологические концерны за пару дней приняли решение о том, что их сотрудникам не нужно возвращаться в офисы как минимум до конца года. (...) Да и зачем сотруднику технологической компании оставаться в городе с самой высокой платой за аренду жилья и сплошь закрытыми кинотеатрами, музеями, фитнес-клубами, театрами и ресторанами - то есть всем тем, что делает городскую жизнь привлекательной? В Сан-Франциско в связи с пандемией введены одни из самых строгих ограничений в США. Для некоторых уже только это стало причиной уехать. Для семей также сыграло роль то, что с марта 2020 года занятия в школах проводятся здесь почти исключительно лишь виртуально", - говорится в статье.

"Сотрудники технологических компаний массово покинули Сан-Франциско. Весной и летом 2020 года было почти невозможно найти машину для переезда. Если в начале пандемии в Сан-Франциско насчитывалось 880 тыс. жителей, то в период с марта по ноябрь 2020 года около 89 тыс. семей сообщили в почтовую службу о своем отъезде, подсчитала компания Public Comment. (...) Подобную ситуацию Кремниевая долина переживала лишь после того, как лопнул "пузырь доткомов" вскоре после начала нового тысячелетия. Тогда город за 5 лет потерял около 77 тыс. жителей".

"Отъезд сотрудников сказывается и на рынке недвижимости: в прошлом году средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры в Сан-Франциске сильно упала - примерно на 27%. Если в январе 2020 года пустовали лишь около 5% объектов жилья, то в сентябре их было 12%".

"К тому же многие технологические компании заметили, что удаленная работа, которой так долго пренебрегали, хорошо функционирует, так что в сущности необходимости в офисе нет. Twitter решил, что его сотрудникам больше не нужно возвращаться в огромное здание на Маркет-стрит с голубой птичкой в качестве логотипа - за исключением случаев, когда этого требует их должность или они предпочитают работу в офисе удаленной работе. В настоящий момент Twitter ищет субарендаторов для большой части своего главного офиса".

"Платформа Pinterest настолько убеждена в том, что сфера труда изменилась коренным образом, что поставила на кон почти 90 млн долларов. Таков штраф, который придется заплатить Pinterest, чтобы расторгнуть договор аренды на новое офисное здание площадью 42 тыс. кв.м. в Сан-Франциско".

"Но проблемы одних - это шансы для других. В массовом отъезде из Сан-Франциско сотрудников технологических компаний многие города видят возможность отрезать себе кусок от пирога технологического богатства. Они манят людей привлекательными предложениями: так, город Топика в Канзасе предлагает тем, кто переедет сюда, скидку на аренду жилья в размере 10 тыс. долларов в первый год или дотацию в размере 15 тыс. долларов на строительство дома", - говорится в статье.

Особенной популярностью среди уезжающих из Кремниевой долины пользуются Майами во Флориде и Остин в Техасе, которые привлекают не только тем, что там уже расположились и имеют свои филиалы такие компании, как Dell, Facebook, Google и Amazon. "Майами и Остин привлекательны и потому, что штаты Флорида и Техас пока не облагают налогами прибыль с капитала, (...) в то время как парламент в Сакраменто, где преобладают демократы, размышляет над повышением налоговой ставки до 16,8%. Обсуждается также и налог на имущество. Налог на доход фирм, составляющий почти 9%, здесь также является самым высоким в стране".

"Мэр Сан-Франциско Лондон Брид все же уверена, что после пандемии сотрудники компаний вернутся. "Стоимость аренды упала, это лучшая возможность, чтобы вернуться", - сказала она недавно (...).Однако для восстановления потребуются годы, и оно не происходит само собой, - указывает издание. - В 2011 году тогдашний мэр Эд Ли с помощью налоговых льгот убедил Twitter и другие технологические компании расположить на 8 лет свои главные офисы на Маркет-стрит, которая тогда грозила оказаться в запустении. Присутствие технологических концернов привлекло сюда модные кафе и фитнес-клубы, которые в свою очередь подняли спрос на коммерческую и частную недвижимость, в результате чего возникли и новые рабочие места в других сферах. Однако весной 2019 года налоговые скидки перестали действовать, а в настоящий момент город не планирует принимать аналогичные меры".

"Тем не менее, вероятно, рано списывать Кремниевую долину со счетов, - заключает Neue Zürcher Zeitung. - Apple и Alphabet, два светила региона, после окончания пандемии хотят вернуть своих сотрудников в офисы. (...)К тому же и наука показывает, что компании создают больше инноваций, когда их сотрудники собираются в одном месте. Экономист Энрико Моретти из Калифорнийского университета в Беркли, основываясь на данных о заявках на получение патента, доказал, что специалисты особенно продуктивны и креативны тогда, когда они работают с другими в технологических хабах наподобие Кремниевой долины".