Эпидемия под названием "Одиночество"

"Меньше контактов, путешествий, культурных мероприятий и кафе: пандемия сильно ограничивает общественную жизнь - настолько, что от этого страдает почти каждый. Многие исследования уже показали, как этот кризис воздействует на психику людей", - пишет немецкий журнал Der Spiegel.

Немецкий институт экономических исследований (DIW) изучил психическое здоровье беженцев, группы населения, которую в науке долго оставляли без внимания. Согласно исследованию, имеющемуся в распоряжении Der Spiegel, "с начала первого локдауна год назад психическое состояние беженцев почти не изменилось - впрочем, это нельзя считать хорошей новостью: в частности, чувство одиночества, испытываемое беженцами, находилось на высоком уровне и до коронакризиса".

"Причиной этого, по мнению DIW, является отсутствие участия в общественной жизни: языковой барьер, отсутствие работы и, как правило, низкий доход усложняют интеграцию в общество. (...) Но примечательно, как ситуация беженцев изменилась в сравнении с остальным населением: в то время как раньше беженцы чувствовали себя значительно более одинокими, чем остальное население, то теперь остальные люди являются такими же одинокими, какими беженцы были уже в 2017 году".

"По шкале от 0 до 12 чувство одиночества беженцев неизменно составляет более 5. Теперь такой показатель характерен и для всех других людей. В 2017 году уровень одиночества людей без миграционного прошлого составлял менее 3. Таким образом, те, кто с начала пандемии стали страдать от изоляции, приблизились к ощущению жизни многих мигрантов", - говорится в статье.

"Одиночество, вызванное пандемией, предположительно является временным феноменом, - цитирует DIW автора исследования Терезу Энтрингер. - При этом в случае с беженцами мы наблюдаем, что они уже продолжительное время чувствуют себя одинокими. Это вызывает тревогу в плане политики здравоохранения, так как именно хроническое одиночество приводит к психическим и физическим заболеваниям", - передает Der Spiegel.