Трагическая гибель космонавта Валентина Бондаренко

"Сгорел за социализм и отечество: 60 лет назад молодой 24-летний отец стал первой жертвой космической гонки", - пишет немецкое издание Der Tagesspiegel.

"10-й день изоляции подходил к концу. Валентин Бондаренко снимал со своей кожи электроды, с помощью которых велось наблюдение за работой его организма. Он был одним из участников "группы космонавтов номер 1", одним из 20 летчиков, выбранных для полетов на космических кораблях "Восток", - повествует журналист Ральф Нестлер.

"В этот день, 23 марта 1961 года, еще никто не отправился в космос, но трое уже были на стартовой площадке Байконура - в том числе и Юрий Гагарин, который через три недели стал первым человеком, полетевшим в космос".

"24-летний Бондаренко, самый младший участник группы, пока еще находился в Институте авиационной и космической медицины. В сурдокамере он завершал свою программу обучения. Поле того, как в конце теста он снял с себя датчики, он протер места их крепления смоченным в спирте ватным тампоном и бросил его в мусорное ведро. Но не попал. Ватный тампон упал на электроплитку, где стоял кипяток для чая. Начался пожар. Бондаренко пытался потушить пламя рукавом своего шерстяного костюма. Но в камере было как минимум 50% кислорода. Очень быстро молодой мужчина оказался охваченным пламенем", - пишет издание.

"Из-за разницы в давлении понадобилось почти полчаса для того, чтобы открыть дверь и оказать помощь. Бондаренко с тяжелейшими ожогами доставили в больницу. Годы спустя один из лечивших его врачей рассказал, что ему не удавалось найти вену на теле космонавта. Лишь на ступнях - которые, благодаря обуви, были защищены от огня, - он нашел подходящие сосуды. Молодому космонавту уже нельзя было помочь. Спустя несколько часов Бондаренко скончался".

"Это не единственная трагедия, случившаяся на заре космонавтики, - отмечает Der Tagesspiegel. - Мужчины - и немногие женщины - работали на пределе человеческих и технических возможностей, они не использовали привычные для сегодняшнего дня продуманные программы-симуляторы. К тому же на них давила политика - нужно было обогнать конкурентов, как это было, например, в США или Советском Союзе. И собственное честолюбие. Ведь успех обещал триумф и ликование. О неудачах по возможности молчали. Особенно в Советском Союзе это было очень легко".

"Так было и в случае с Бондаренко. О несчастном случае впервые рассказала правительственная газета "Известия" во времена гласности в 1980-е годы. "Лишь в эпоху Горбачева стало появляться больше информации о космических полетах, которые раньше считались большой тайной", - вспоминает журналист Герхард Ковальски, пишущий на тему космоса. По его словам, в СССР скрытными были не только ответственные лица, но и многие люди в стране. Это он часто замечал во время своих расследований. "Советские граждане были воспитаны так, что они не должны были рассказывать ничего из того, что могло бы нанести ущерб социалистическому отечеству. Того, кто все-таки это делал, считали врагом народа", - говорит Ковальски".

"В "космической гонке" потеряли свою жизнь и многие другие, - продолжает издание. - Например, Владимир Комаров, в апреле 1967 года полетевший в космос на корабле "Союз-1" и погибший при посадке. Причиной стали проблемы с парашютом, космический аппарат разбился в степи. Спустя четыре года в космос отправились Георгий Добровольский, Владислав Волков и Виктор Пацаев. После пересадки в модуль для возвращения на Землю открылся клапан, через который стал выходить воздух. Аппарат приземлился по плану, но трое мужчин были мертвы. Они задохнулись. На сегодняшний день они являются последними космонавтами, погибшими во время космического полета".

"Позднее несчастные случаи происходили и у американцев. Во время испытаний первого корабля по программе "Аполлон" 27 января 1967 года начался пожар. Сошлись многие факторы - от высокого содержания кислорода до таких дефектов, как неправильная изоляция кабелей и уязвимые соединения системы охлаждения, а также легко воспламеняющиеся скафандры из нейлона. Три астронавта, выбранных для миссии, изначально называвшейся AS-204 и затем переименованной в "Аполлон-1", Эдвард Уайт, Вирджил Гриссом и Роджер Чаффи, погибли",

28 января 1986 года вскоре после запуска взорвался шаттл "Челленджер". 1 февраля 2003 года при возвращении на Землю потерпел катастрофу шаттл "Колумбия". Всего на двух космических кораблях погибли 14 космонавтов, говорится в статье.

"Даже если техника и меры по обеспечению безопасности постоянно совершенствуются, полеты в космос по-прежнему сопряжены с риском, - отмечает издание. - Несчастные случаи, хотя и не смертельные, происходили и в последнее время".

"Во время полета в космос, но также и на Международной космической станции всегда что-то может произойти, нужно точно знать, что делать", - сказал однажды немецкий космонавт Александр Герст. Но, несмотря на все опасности, он ни на секунду не пожалел, что стал космонавтом.

"Валентину Бондаренко не было суждено подвести такой итог. Возможно, сегодня он еще был бы жив. В феврале ему исполнилось бы 84 года", - пишет Der Tagesspiegel.