Испанские войска разворачиваются вблизи России, приказ - "избегать провокаций"

"Танки Leopard испанской армии никогда еще не участвовали в миссиях за границей. Испанские войска приблизятся к российской границе (точнее, будут на расстоянии 200 км) впервые со времен Голубой дивизии (1941-1943 годы)", - сообщает корреспондент El Pais Мигель Гонсалес.

"Под эгидой НАТО тактическая подгруппа в составе 300 военнослужащих и 80 единиц техники, прибывшая из Бадахоса (Испания), начала развертывание на базе в Адажи (Латвия)", - говорится в статье.

"Речь идет об оборонительной миссии и о миссии, преимущественно направленной на то, чтобы отговаривать от атак", - пояснил в интервью газете генерал Франсиско Хосе Дакоба Сервиньо, командующий бригады "Эстремадура", которая откомандировала в Латвию большинство военнослужащих. Генерал добавил: "После аннексии Крыма страны Балтии и Польша попросили о перманентном присутствии НАТО на своих территориях. Отклик на их беспокойство, одобренный на саммите НАТО в Варшаве в 2016 году, - недвусмысленный знак солидарности и обязательств перед всеми союзниками. Нападение на одного из нас - это нападение на всех".

Газета сообщает: "Испанские военные вольются в тактическую группу (усиленный батальон) численностью около 1 тыс. человек под командованием Канады в Латвии, среди участников также Польша, Италия, Словения и Албания. Батальоном в Эстонии будет командовать Великобритания, батальоном в Литве - Германия, а батальоном в Польше - США. В общей сложности насчитывается примерно 4 тыс. военнослужащих из 16 стран".

По словам генерала Дакобы Сервиньо, задача - превратить подразделения из разных стран в сплоченную силу. "В сентябре состоятся первые учения батальона, в октябре, возможно, вторые - уже вместе с латвийскими силами, чтобы проверить окончательный оперативный потенциал", - сказал он.

"Обо всех наших действиях, маневрах и учебных стрельбах будет объявлено заранее, чтобы никто не мог утверждать, будто его не предупредили. Мы ждем обоюдных шагов от другой стороны, - добавил генерал, подразумевая Россию. - У нас четкие директивы: сохранять оборонительную конфигурацию, избегать провокаций и не приближаться к границе".

Генерал заверил, что испанский контингент - крупнейший по "возможностям и мощи" из всех, размещенных НАТО в Латвии. У него 6 танков Leopard и 14 БМП Pizarro. Также Испания предоставила 12 БТР, подразделение с вспомогательными вооружениями (минометами и противотанковыми ракетами Spike) и подразделение с БПЛА.

"Дакоба Сервиньо не рассматривает сценарий российского нападения на Латвию, но уверяет: если оно произойдет, войска, которые там развернуты, должны сопротивляться первому удару, пока не получат подкрепления от VJTF (оперативной группы повышенной готовности НАТО), которой в 2018 году будет командовать Италия. Эта группа превратилась из легковооруженной в бронетанковую", - пишет корреспондент.

По данным газеты, основная часть испанского контингента вылетит в Латвию 9 июня, а 12 июня в Ригу прибудут 80 единиц бронетехники.