"Доморощенные террористы": почему Британия сталкивается с особой проблемой исламистского характера

Великобритания потрясена: на концерте поп-певицы Арианы Гранде в Манчестере в ночь на вторник прогремел взрыв, унесший жизни по меньшей мере 23 человек, в том числе детей. Ответственность за теракт уже взяла на себя террористическая организация "Исламское государство"*. Теракт, по всей видимости, совершил 23-летний Салман Абеди, сообщает журналистка Focus Лаура Гайда.

Как отметил в интервью телерадиокомпании Bayerischen Rundfunk немецкий эксперт из лондонского King's College Петер Нойманн, в Великобритании, особенно в Лондоне, Бирмингеме и Манчестере, наблюдается большое скопление исламистов. И властям известно об угрозе, исходящей от "местных" исламистов.

"Однако в то время, как в других европейских странах повышенная террористическая угроза зачастую связана с нехваткой контроля из-за миграционного кризиса, а многие террористы въезжают на территорию Европы как беженцы, в Великобритании существует проблема иного рода. Британцы, проводящие строгую миграционную политику, имеют дело преимущественно с "доморощенными террористами" - теми, кто прошел путь радикализации уже в Великобритании, а в некоторых случаях и родился на территории Соединенного Королевства", - пишет Гайда.

Авторы проведенного британским аналитическим центром The Henry Jackson Society в 2017 году исследования об истоках исламизма в Британии пришли к следующим выводам.

"Во-первых, в период с 2000 по 2015 годы число преступлений исламистского характера, совершенных на территории Великобритании, практически удвоилось. Во-вторых, в 74% случаях из планировавшихся, сорвавшихся или совершенных терактов на исламистской почве речь шла о подрыве взрывного устройства. В-третьих, 72% преступлений подобного толка совершались гражданами Соединенного Королевства или лицами, имеющими двойное гражданство. Эксперты в этой связи говорят о таком феномене, как местные или "доморощенные" террористы", - передает издание.

Большинство тех, чьи преступления имеют исламистские мотивы, представляют собой "выходцев из жестко сегрегированных районов, населенных преимущественно мусульманами", указали исследователи. В Лондоне, напоминает автор статьи, проживает около четверти всех мусульман Англии.

Как отметил в беседе с изданием британский эксперт Роланд Штурм, с течением времени в Британии возникли "целые районы, в которых доминируют определенные группы мигрантов. Это приводит, в числе прочего, к их культурному отгораживанию от общества".

Таким образом, считает эксперт, бедность и связанное с ней отсутствие перспектив передаются следующему поколению. "Радикализация в таких изолированных скученных группах, в которых орудуют исламистские проповедники, стала одним из последствий провалившегося процесса интеграции. Именно неудачная интеграция привела к такой проблеме, как доморощенный терроризм", - считает Штурм.

Бороться с этим феноменом очень непросто, говорится в статье, но Британия не бездействует. "Британское правительство пытается противодействовать радикализации, принимая законы о контроле над предполагаемыми проповедниками-исламистами в мечетях и в случае необходимости - об их задержании. Однако радикализацию, прежде всего, молодых мужчин чрезвычайно сложно контролировать", - признает эксперт. Штурм также отметил влияние пропагандистских материалов, свободно циркулирующих в интернете.

*"Исламское государство" (ИГИЛ) - террористическая организация, запрещенная в РФ.