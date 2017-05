24 мая 2017 г. Шон Уокер | The Guardian Дутерте сократил поездку в Россию, объявив военное положение на юге Филиппин "Президент Филиппин Родриго Дутерте был вынужден прервать поездку в Москву, объявив военное положение на юге своей страны", - пишет корреспондент The Guardian Шон Уокер. Пятидневная поездка Дутерте в Россию только началась, и он должен был встретиться с "любимым героем", президентом Владимиром Путиным, в четверг. "Визит является одной из его попыток переориентировать вектор геополитической стратегии от США в сторону Москвы", - поясняет журналист. "Но после того, как он объявил военное положение во вторник вечером из-за перестрелки между правительственными войсками и боевиками в южном городе Марави, пресс-секретарь президента Эрнесто Абелла заявил, что Дутерте нужен дома", - передает Уокер. "По сообщениям, встреча с Путиным была перенесена на вечер вторника, чтобы он смог срочно вернуться в Манилу", - говорится в статье. "Дутерте и Путин впервые встретились на полях международного саммита в ноябре прошлого года и тогда президент России пригласил Дутерте посетить Москву. С тех пор военное сотрудничество между странами возросло, и в Маниле останавливались две российские флотилии. Одновременно Дутерте сократил совместные военные учения с США", - пишет автор. Дутерте заявил, что одной из основных целей его поездки в Россию было обеспечение поставок высокоточного оружия для использования в борьбе против боевиков-исламистов в стране. В конце прошлого года появились сообщения, что Госдепартамент США прекратил продажу тысяч винтовок филиппинским полицейским, и Дутерте сказал, что обратится к России, напоминает Уокер. Источник: The Guardian