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Press digest
24 мая 2017 г.
24 мая 2017 г.

Шон Уокер | The Guardian

Дутерте сократил поездку в Россию, объявив военное положение на юге Филиппин

"Президент Филиппин Родриго Дутерте был вынужден прервать поездку в Москву, объявив военное положение на юге своей страны", - пишет корреспондент The Guardian Шон Уокер.

Пятидневная поездка Дутерте в Россию только началась, и он должен был встретиться с "любимым героем", президентом Владимиром Путиным, в четверг. "Визит является одной из его попыток переориентировать вектор геополитической стратегии от США в сторону Москвы", - поясняет журналист.

"Но после того, как он объявил военное положение во вторник вечером из-за перестрелки между правительственными войсками и боевиками в южном городе Марави, пресс-секретарь президента Эрнесто Абелла заявил, что Дутерте нужен дома", - передает Уокер.

"По сообщениям, встреча с Путиным была перенесена на вечер вторника, чтобы он смог срочно вернуться в Манилу", - говорится в статье.

"Дутерте и Путин впервые встретились на полях международного саммита в ноябре прошлого года и тогда президент России пригласил Дутерте посетить Москву. С тех пор военное сотрудничество между странами возросло, и в Маниле останавливались две российские флотилии. Одновременно Дутерте сократил совместные военные учения с США", - пишет автор.

Дутерте заявил, что одной из основных целей его поездки в Россию было обеспечение поставок высокоточного оружия для использования в борьбе против боевиков-исламистов в стране. В конце прошлого года появились сообщения, что Госдепартамент США прекратил продажу тысяч винтовок филиппинским полицейским, и Дутерте сказал, что обратится к России, напоминает Уокер.

Источник: The Guardian


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