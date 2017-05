24 мая 2017 г. Дэвид Смит, Юан Макаскилл | The Guardian США слили имя манчестерского террориста, и это новый удар по обмену разведданными "Американских чиновников критикуют за то, что они слили информацию о личности манчестерского бомбиста до того, как его имя официально назвала британская полиция, - сообщают Дэвид Смит и Юан Макаскилл в The Guradian. - Имя Салмана Абеди было названо в репортажах в СМИ, которые указывали в качестве источников "американских чиновников", хотя британские коллеги последних держали язык за зубами". "Это разглашение информации возобновило опасения по поводу утечек из администрации Дональда Трампа через две недели после того, как американский президент раскрыл секретную информацию - полученную, очевидно, от Израиля - перед российским министром иностранных дел во время встречи в Белом доме. Критики предупреждают, что, возможно, в будущем союзники США будут менее охотно делиться разведданными ", - говорится в статье. Хотя у британских журналистов было имя Абеди, правительство Великобритании и манчестерская полиция через два часа с лишним после его появления в американской прессе отказались дать подтверждение. Ранее правительство указало, что может не обнародовать имя террориста во вторник вообще, так как еще идет расследование, передают авторы. "Томас Сэндерсон, директор проекта по межнациональным угрозам в аналитическом центре "Центр стратегических и международных исследований" (Вашингтон) сказал, что эти разглашения должны раздражать британцев". "Вдруг 10 тыс. журналистов слетаются к дому бомбиста, когда полиция, может, хочет подойти к нему более скрытно", - сказал Сэндерсон. Профессор Лоуренс Фридмен, который был участником официального расследования по поводу иракской войны, выразил досаду Британии в Twitter. "Похоже, США передали информацию о вчерашнем вечере своим журналистам. Дойдет до того, что британские чиновники перестанут делиться [разведданными]", - написал он. "Хотя Фридмен предупредил, что Великобритания может придерживать информацию в будущем, это маловероятно, - комментируют журналисты: - в сфере обмена разведданными именно она главный бенефициар". Источник: The Guardian