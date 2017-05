24 мая 2017 г. Обзор прессы | InoPressa: тема дня Когда Европа перестанет отрицать исламский терроризм? После теракта в Манчестере пресса США пишет: Европа постоянно отрицает угрозу исламского терроризма, и это ограничивает возможности профессионалов решать проблему радикализма. Европейские газеты призывают власти плотнее заниматься мусульманскими общинами и выпускать на улицы больше полицейских, но не "сметать самые драгоценные демократические ценности и инклюзивность многообразных социумов". Террористом снова оказался "мусульманин, рожденный в Великобритании, который радикализировался, одновременно наслаждаясь свободами западного общества", - пишет The Wall Street Journal. Издание призывает власти решать проблему терроризма "там, где ее корни, - в мусульманских общинах, которые проживают в изоляции от основной части общества в крупных городах типа Манчестера, Парижа и Брюсселя". "Мусульманам придется взять на себя конечную ответственность за искоренение радикалов в своей среде", - считает издание. Газета предостерегает: неудачи с интеграцией мусульман - смертельная угроза для Европы. "Как отвечать на террор - быть Манчестером" - так озаглавлен редакционный комментарий The Guardian. Издание отмечает: Манчестер - город, который никогда не боялся оспаривать прописные истины. The Guardian указывает на важность сплоченности перед лицом терактов - после инцидента манчестерцы пускали к себе ночевать незнакомых людей, таксисты и гостиницы работали бесплатно. Газета дает рекомендации британским политикам - быть осторожными при применении "крайних мер, которые лишь сделают за террористов их работу". "Нам необходимы мудрые действия полиции, направленные на таргетирование подозреваемых, а не на огульные меры", - говорится в статье. "Страны, движимые паранойей и страхом, принимают неудачные решения. Те, кто наживается на терроре, не смогут своими кровавыми деяниями изменить наш образ жизни. И мы тоже не должны его менять в угоду им, забывая о ценностях, которые сформировали нашу страну, - таких ценностях, которые были обретены в Манчестере", - заключает издание. "Когда террористы целятся в детей" - так называется редакционная статья в The New York Times. Издание призывает осознать, что взрывы в Манчестере, в результате которых погибли в основном дети и подростки, - это попытка спровоцировать в западных странах "сильную жажду мести и стремление к абсолютной безопасности, которые сметут самые драгоценные демократические ценности и инклюзивность многообразных социумов". "Исламское государство"* больше всего хочет увидеть, как западные демократии позаимствуют его дикую версию священной войны, сталкивая лбами мусульман и христиан, недавних иммигрантов и остальных", - утверждают авторы статьи, подчеркивая, что нельзя навешивать негативные ярлыки на всех иммигрантов, особенно на мусульман. "ИГИЛ* и организации-конкуренты, самая крупная из которых - "Аль-Каида"*, - это секты, поклоняющиеся смерти, их методы совершенно немыслимы, их идеология искажает религию до неузнаваемости", - пишет британская The Times. По мнению газеты, цивилизация способна одержать победу в асимметричной войне с этими группировками. Три основных вооружения цивилизации - это "разведданные, скрупулезно собираемые спецслужбами", "стоицизм граждан, которые не дают террористам себя запугать", "твердое стремление выборных лидеров уберечь ценности, ненавистные террористам". "В итоге только толерантность обнажит банальность фундаментализма, а открытость гарантирует, что экстремистам будет негде укрыться", - заключает издание. "Кровопролитный теракт в Манчестере привлекает внимание к критике аналитиков в сфере борьбы с терроризмом: Европа постоянно отрицает угрозу исламского терроризма", - пишет в The Washington Times Роуэн Скарборо. Например, лондонский мэр Садик Хан заявляет, что терроризм - это часть городской жизни. "Политический класс находится в состоянии отрицания, и это по-прежнему ограничивает возможности профессионалов в области безопасности решать проблему радикализма доморощенных рекрутов террористов, - считает Майкл Рубин, аналитик American Enterprise Institute (Вашингтон). - Возвращение боевиков "Исламского государства"* только подольет масла в огонь (...) Европейские лидеры слишком робки, чтобы посадить их в тюрьму и выбросить ключ. Европа - это плодородная почва, подготовленная для укоренения радикализма". Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй после атаки на Вестминстерском мосту 22 марта приложила максимум усилий, чтобы избежать разговора о его мотивах, говорится в статье. По словам Роберта Спенсера, руководителя исследовательского проекта Jihad Watch, отсутствие объяснений с ее стороны симптоматично. "Тереза Мэй заявила после джихадистского кровопролития в Манчестере, что Британия будет бороться с идеологией, которая ведет к таким атакам, - говорит Спенсер. - Но она даже не знает, что это такое, и не призналась бы, если бы знала, поскольку это коренится в исламе. И такое отрицание угрозы преобладает по всей Европе. Европейцы продолжают принимать у себя огромное количество мусульман и делают вид, что отнюдь не приносят джихад, хаос и кровопролитие себе и своим детям. Но это именно так". Ларри Джонсон, бывший сотрудник Госдепа США по борьбе с терроризмом, критикует британское правительство за то, что на улицах почти не видно полицейских; по его словам, оно полагается на информаторов в мусульманских кварталах и наблюдение службы внутренней безопасности MI-5. "В стремлении быть столь открытыми и лояльными они на самом деле создали проблему, получив огромную иностранную субкультуру в Лондоне", - сказал Джонсон. Эксперт по террору Петер Нойманн из Королевского колледжа Лондона в интервью немецкому Bild сказал, что выбор жертв для атаки на концерте американской поп-певицы Арианы Гранде свидетельствует о "новом качестве: террористы целенаправленно атаковали 13-летних девочек". "Это "Исламское государство"* создает панику", - считает специалист. Ответственность за теракт, в результате которого погибли 22 и пострадали около 60 человек, взяла на себя ИГИЛ*, однако "неясно, насколько исполнитель теракта был связан с ИГИЛ*. "У нас есть признание ИГИЛ*, но мы не знаем, был ли исполнитель одиночкой или им руководили, возможно, тренировали в ИГИЛ", - сказал Нойманн. - "В ближайшее время поражение "Исламского государства"* в Сирии и Ираке может еще больше увеличить террористическую опасность", - прогнозирует эксперт. Между тем советник израильских спецслужб Арье Шаликар считает, что "Европа слишком вялая и слишком брезгливая в вопросах борьбы с террором". "Европе, и в особенности Германии, надо делать значительно больше. Терроризм развивается, и мы должны приспосабливаться", - сказал он. В другой публикации Bild сообщает со ссылкой на секретный доклад европейских спецслужб, что по состоянию на апрель 2017 года 6,66 млн беженцев в средиземноморских странах ждут возможности продолжить свой путь в Европу. Около 3,3 млн беженцев, желающих попасть в Европу, находятся в Турции, 720 тыс. - в Иордании, примерно по 1 млн - в Египте и Ливии. Около 80 тыс. застряли на "балканском маршруте", из них 62,5 тыс. - в Греции. "Американских чиновников критикуют за то, что они слили информацию о личности манчестерского бомбиста до того, как его имя официально назвала британская полиция, - отмечают корреспонденты The Guradian. - Имя Салмана Абеди было названо в репортажах в СМИ, которые указывали в качестве источников "американских чиновников", хотя британские коллеги последних держали язык за зубами". "Это разглашение информации возобновило опасения по поводу утечек из администрации Дональда Трампа через две недели после того, как американский президент раскрыл секретную информацию перед российским министром иностранных дел во время встречи в Белом доме. Критики предупреждают, что, возможно, в будущем союзники США будут менее охотно делиться разведданными ", - говорится в статье. *"Исламское государство" (ИГИЛ), "Аль-Каида" - террористические организации, запрещенные в РФ. Также по теме: "Доморощенные террористы": почему Британия сталкивается с особой проблемой исламистского характера (Focus) Террорист имел связи с Ливией (The Times) Аналитик: "На этот раз британская разведка ошиблась" (La Repubblica)