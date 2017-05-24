Крым, будущий плацдарм российского рынка

"Это большая строительная площадка Владимира Путина. Три года спустя после аннексии Россией Крым принимается мечтать об экономическом буме", - пишет Бенжамен Кенель во французской газете Les Echos. "Привлечь миллионы туристов, модернизировать инфраструктуры, создать центры высоких технологий... Здесь все предстоит построить!" - приводит журналист слова Олега Морозова, молодого генерального директора Crimea Development (Корпорация развития Республики Крым), "корпорации, созданной Кремлем, чтобы способствовать развитию полуострова, де-факто присоединенного к России после аннексии в марте 2014 года, но де-юре по-прежнему украинского". "Вокруг предпринимателя суетятся политики и бизнесмены, приглашенные на Ялтинский экономический форум, - говорится в статье. - На этой новой встрече в конце апреля в новехоньком пятизвездочном отеле на побережье Кремль и местные власти изо всех сил постарались привлечь российских, но также и иностранных инвесторов".

"До 2020 года мы собираемся запустить два больших технопарка площадью 120 гектаров. Европейские партнеры уже дали свое согласие на то, чтобы стать там резидентами", - рассказал автору Морозов, который не раскрыл имен "будущих итальянских и немецких инвесторов", заинтересованных в проекте. "Поскольку никакие соглашения на данный момент невозможны: Крым под американскими и европейскими санкциями", - поясняет Кенель.

"Крым, как Ницца 50 лет назад! Потенциал огромен, - цитирует автор Жан-Пьера Тома, французского бизнесмена и экс-спецпредставителя Николя Саркози по России. - Сегодня надо строго соблюдать санкции. Но нужно начинать присматриваться и прощупывать почву, чтобы быть готовыми в нужный момент. И не позволить американцам нас обойти, как в Иране". Как отмечает автор, на Ялтинском форуме Тома "общается с легкостью и улыбкой с толпой российских приглашенных. В их разговорах санкции кажутся уже почти что делом прошлого".

"В этой очень уверенной в себе толпе, - пишет Кенель, - вдали от европейских осуждений манипуляций Москвы для возвращения Крыма, а затем подогревания конфликта на востоке Украины, особо заметна и слышна одна делегация: в Ялте присутствуют около пятидесяти итальянцев".

"Санкции не мешают нам строить, начиная с сегодняшнего дня, крепкие политические отношения", - передает автор слова Эдоардо Рикси, отвечающего за торговлю в области Лигурия. Это одна из областей Италии, которые решили проигнорировать политические запреты и посетить форум, говорится в статье. "Некоторые итальянцы уже перешли к конкретике", - рассказывает корреспондент. "Все знают, как можно обойти санкции: нужно действовать через российские компании", - признается автору один из них.

"Французские компании, вероятно, тоже заинтересованы", - пишет издание. "Некоторые, работающие в области туристической инфраструктуры, виноделия, косметики и городского благоустройства приезжали прощупывать почву. Вместе с российскими командами", - сообщил журналисту осведомленный источник, не уточняя имен. "Также в сельском хозяйстве, одном из ключевых секторов Крыма, местные производители продолжают сотрудничать с европейскими партнерами".

"И все же Крыму еще далеко до эльдорадо, - продолжает Кенель. - По причине его географической изолированности с 2014 года Украина прекратила все транспортные сообщения. В результате в том, что касается снабжения, все поступает и зависит от России. Перевозки осуществляются исключительно по морю. Это приводит к большим издержкам и постоянной весьма высокой инфляции. Остается множество и других экономических проблем. Начиная с коррупции".

Так, Олег Зубков, "представитель туристического бизнеса в Крыму, возглавляющий огромный зоопарк со львами и тиграми", заявил, что на полуострове "коррупция на самом деле хуже, чем раньше. При Украине были просто бандиты. Сегодня, когда вкладываешь деньги, российская администрация на нас набрасывается. Никому больше не пожалуешься, так как в суде и в СМИ все узурпировано новыми властями, которые отдают предпочтение своим друзьям".

"Для поддержки развития Крыма Москва пообещала инвестировать в общей сложности около 10 млрд евро, - говорится далее. - Это финансовое усилие особенно тяжело для бюджета страны в свете того, что Россия по-прежнему не может выйти из двухлетней рецессии. Но Крыма эти реалии не касаются: в то время как вследствие бюджетных сокращений финансовые ассигнования из Москвы на развитие других российских регионов пришлось сократить на 4% в 2016 году по сравнению с 2015-м, дотации полуострову выросли на 18%".

"Однако самая большая строительная площадка Кремля, чтобы преодолеть изоляцию Крыма, это "мост Путина", - говорится в статье. - Этот автомобильный и железнодорожный путь сообщения, который появится в будущем, свяжет полуостров с Россией. Глава Кремля запланировал бюджет размером примерно в 3 млрд евро на этот старый проект, который никогда не был реализован СССР и который сегодня стал национальным приоритетом".

В завершение Кенель отмечает, что "имеются сомнения касательно финансовой прозрачности этой стройки, полностью оплачиваемой из государственных средств и без тендера. Для большей эффективности и быстроты контракт был напрямую поручен человеку, близкому к Владимиру Путину: Аркадию Ротенбергу, бывшему партнеру президента по дзюдо, который ранее был одним из главных предпринимателей, стоящих за стройками Олимпиады в Сочи. Это еще одна провокация для Запада, поскольку Аркадий Ротенберг, по причине своих связей с Кремлем и неоднозначных прошлых контрактов, находится под санкциями после аннексии Крыма".