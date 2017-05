24 мая 2017 г. Стивен Эрлангер | The New York Times Европейские лидеры надеются расположить к себе Трампа "Брюссель, который Трамп назвал "адской дырой", Европейский союз, который он считает "орудием Германии", и "устаревший", по его словам, Североатлантический альянс нервно ждут прибытия нового президента США в среду, как земляне могли бы ждать удара астероида, - сообщает Стивен Эрлангер в The New York Times. - Безопасность будет охраняться очень жестко, особенно после террористического акта, произошедшего в понедельник в Манчестере (Англия). Полицейские офицеры переведены в Брюссель со всей Бельгии и из некоторых соседних стран". "Однако этот двухдневный визит, отмеченный намеренно краткими встречами и весьма скромным содержанием, уже вызывает повышенную тревогу и пониженные ожидания, - говорится в статье. - Для Трампа, совершающего изнурительную девятидневную поездку, это шанс встретить и поприветствовать порядка 30 европейских лидеров, не слишком напрягаясь. Для европейцев - возможность попытаться убедить Трампа полнее понять важность Евросоюза и Североатлантического альянса для сохранения мира". "Они надеются получить похвалы и поддержку от Трампа, который держится ближе к критикам ЕС, вроде сторонников "Брекзита" в Великобритании и даже Марин Ле Пен во Франции. Это особенно важно для его встречи с молодым проевропейским президентом Эммануэлем Макроном, безоговорочно победившим Ле Пен", - говорится в статье. "НАТО надеется, - продолжает Эрлангер, - что президент США публично заявит, что поддерживает Статью 5 Устава о приверженности альянса коллективной обороне. Хотя Трамп сказал, что больше не считает НАТО устаревшим, потому что альянс вроде бы начал реформироваться в ответ на его критику, он никогда не высказывался в поддержку Статьи 5. Вместо этого он говорил о приверженности Америки альянсу как небезусловной, зависящей от того, будут ли страны-члены "платить по счетам". В четверг во время обеда с речами продолжительностью не более 5 минут перед Трампом выступят 29 глав государств и правительств и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Вероятно, будут обсуждаться Афганистан и борьба с "Исламским государством"*, но обойдется без принятия решений, сообщает автор. "До обеда состоится церемония открытия двух памятников перед входом в дорогостоящее новое здание НАТО, которое будет торжественно открыто, но еще не готово для заселения. Это даст Трампу возможность публично сказать несколько заранее подготовленных слов. Натовские чиновники, попросившие не называть их имен до события, как это принято в дипломатической практике, выразили надежду, что в выступлении Трампа будут волшебные слова "Статья 5", - передает Эрлангер. Чиновники НАТО надеются, что Трамп заговорит о Статье 5, сдернув покров с перекрученного куска металла из Всемирного торгового центра, разрушенного 11 сентября 2001 года. Ради защиты США после этого теракта единственный раз была приведена в действие Статья 5. Сражаясь в Афганистане, более тысячи военнослужащих из стран - членов альянса погибли, говорится в статье. Канцлер Ангела Меркель снимет покров с куска Берлинской стены, разрушенной в 1989 году. Он символизирует то, как альянс поддерживал мир во время холодной войны. *"Исламское государство" (ИГИЛ) - террористическая организация, запрещенная в РФ. Источник: The New York Times