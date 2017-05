24 мая 2017 г. Майкл Р. Гордон | The New York Times Внутри воздушной войны над Сирией: "игра в покер" на большой высоте "Залп американских крылатых ракет по сирийскому аэродрому, нанесенный в прошлом месяце, затевался как одноразовое послание президенту Башару аль-Асаду, которое должно было убедить его больше не устраивать атак с применением химического оружия, - утверждает Майкл Р. Гордон в The New York Times. - Однако здесь, в высокотехнологичном командном центре [на воздушной базе Аль-Удеид, Катар], для генерал-лейтенанта Джеффри Л. Харригиана, надзирающего над воздушными операциями на Ближнем Востоке, трудности только начинались". "Генерал Харригиан должен был защищать американских и союзных солдат от возможной мести сирийских военных самолетов, а также продолжать авиаудары внутри и вокруг оплота "Исламского государства"* - сирийского города Ракка. При этом сирийские и российские системы противовоздушной обороны были в состоянии повышенной боевой готовности, что делало более рискованным для американских и союзных экипажей участие в кампании против боевиков этой организации, известной также как ИГИЛ*", - говорится в статье. "Если бы сирийцы попытались нанести удар по нашим парням, мы должны были быть в позиции, позволяющей нам самим их защитить, - сказал Харригиан в интервью. - Мы намеревались поддержать наших парней и вернуться к борьбе с ИГИЛ*". "Некоторые из самых важных операций этого вооруженного формирования прошли в тысячах футах над Сирией, почти невидимые для американской общественности. Репортеру The New York Times предоставили доступ в упомянутый командный центр - и редкую возможность посмотреть, как военные планируют и режиссируют сложный балет из авиаударов, наблюдения и перезаправки самолетов, благодаря которому война не прекращается круглые сутки", - говорится в статье. "Чтобы справиться с потенциальными последствиями [апрельского ракетного удара], генерал Харригиан разработал пошаговый план, рассчитанный на "испытание и оценку" реакций Сирии и России. В ситуации, когда не осталось и крупицы доверия между соперничающими войсками, американские самолеты должны были выйти из игры, а затем постепенно начать возвращаться в сирийское воздушное пространство", - рассказывает Гордон. Сначала Харригиан постепенно вернул в зону боевых действий самолеты F-22, потом, убедившись, что ни русские, ни сирийцы не атакуют F-22, - F-15E. "Это была игра в покер, - вспоминает Харригиан. - Я открываю карту - они открывают карту. Я сижу во главе стола и каждый день решаю, когда я пошлю следующего капитана чуть дальше вглубь". "Однако немногие планы переживают контакт с врагом - в данном случае с "Исламским государством"*", - говорится в статье. В качестве меры предосторожности против сирийской или российской мести США и союзники вывели из гарнизона близ Ат-Танфа - сирийского города около пересечения сирийской, иракской и иорданской границ - свои спецподразделения, обучавшие местных сирийских бойцов. "На следующий день после ракетного удара более двух десятков боевиков "Исламского государства"*, одетых в форму, которую носят сирийские бойцы, атаковали этот гарнизон, используя бомбистов-смертников для прорыва его обороны. (...) Так как боевики "Исламского государства"* были внутри периметра, предосторожности были отложены. К месту боя поспешили самолеты F-18, F-15E и бомбардировщик B-52. После многочасового воздушного боя боевики были разбиты. Некоторые сирийские солдаты получили ранения, но среди американцев и союзников пострадавших не было", - сообщает Гордон. "В последующие недели сирийцы, русские и американцы тревожно наблюдали друг за другом", - говорится в статье. "Так как ни сирийцы, ни русские не делали очевидных угрожающих ходов, генерал Харригиан разрешил отправить в Сирию другие самолеты, в том числе B-52 и штурмовики A-10. Однако командующий все еще насторожен", - передает автор. "Мы не вернулись к норме, - сказал Харригиан. - Я все еще начеку каждый день". "Эти слова оказались пророческими", - сообщает Гордон и рассказывает, что в четверг боевики, поддерживаемые Ираном и воюющие на стороне Асада, направились к городу Ат-Танф. Коалиционные самолеты сначала совершили предупредительные выстрелы по конвою, затем уничтожили несколько танков. В тот же день сирийский Су-22, залетевший в тот же район, повернул обратно после предупредительного маневра американских F-22. "С тех пор ситуация близ Ат-Танфа остается спокойной, но никто точно не знает, долго ли это продлится", - резюмирует автор. *"Исламское государство" (ИГИЛ) - террористическая группировка, запрещенная в РФ. Источник: The New York Times