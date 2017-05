Аналитик: "На этот раз британская разведка ошиблась"

На протяжении 12 лет британская разведка "предотвращала масштабные теракты и доказала, что умеет хорошо делать свою работу". Но, несомненно, теракт такого масштаба, как в Манчестере, "означает, что британские спецслужбы в чем-то ошиблись", заявил в интервью итальянской La Repubblica Раффаэлло Пантуччи, эксперт из Королевского объединенного института оборонных исследований в Лондоне и автор книги о террористах-смертниках We love death as you love life ("Мы любим смерть, как вы любите жизнь").

"Рано говорить о том, насколько велика была ошибка, - добавил аналитик. - [Спецслужбы] сообщили, что они знали террориста-смертника, следовательно, он был под прицелом. Но проблема антитеррора состоит в том, чему отдавать предпочтение. Разведка контролирует примерно тысячу человек. Не все они, естественно, имеют одинаковый уровень опасности. Нужно каждый раз решать, кто вот-вот совершит теракт, а кто нет. Вот какова степень ошибки и провала, которые мы можем ставить в укор британским спецслужбам".

Эксперт также заявил, что его бы удивило, если бы террорист действовал совершенно в одиночку. Изготовление бомбы и отправка смертника обычно предполагают наличие сообщников или даже террористической ячейки, отметил в интервью Пантуччи. "Хотя совсем необязательно, что приказы им поступали сверху", - добавил аналитик.

"Впервые мишенью становятся не просто молодые люди или подростки, но даже дети - массовое убийство невинных?" - задал вопрос журналист Энрико Франческини. "Во Франции террорист расстрелял детей в еврейском садике, - напомнил эксперт. - А чеченцы взяли в заложники и убили детей в российской школе в Беслане. Нас это понятным образом ужасает. Для них атака в Манчестере - это способ нанести удар по будущим поколениям, напугать все общество посредством самых дорогих для него ценностей и добиться большего резонанса в СМИ".