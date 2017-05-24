Иванка, ужин в траттории у Пантеона с Джаредом

"Даже теракт в Манчестере и чрезвычайные меры безопасности не смогли остановить Иванку Трамп, беспокойную "первую дочь", которая прибыла в Рим вслед за отцом Дональдом и его супругой Меланией в рамках первого визита президента США в Италию", - пишет Джованна Витале в итальянской La Repubblica.

Едва успев доехать до виллы Таверна, резиденции посла США в Риме, и переодевшись в мягкое платье-рубашку из шелка жемчужно-серого цвета вместо образа total white, в котором она предстала во время прилета в аэропорт Фьюмичино, любимица американского президента уже прогуливалась по историческому центру, держа за руку мужа Джареда Кушнера, говорится в статье. "Конечный пункт: Le Cave di Sant'Ignazio - знаменитая траттория в двух шагах от Пантеона. Отклонение от программы в стиле "римских каникул" в обществе примерно десяти друзей, в то время как ее августейший родитель оставался в резиденции посла в [квартале] Париоли за ужином с некоторыми представителями крупнейших итальянских промышленных групп во главе с Серджо Маркионне (глава автомобильного концерна FCA. - Прим. ред.)", - сообщает журналистка.

В траттории Иванка сначала заказала ряд закусок, "коронное блюдо ресторана": овощи в панировке, биточки из телятины, пармскую ветчину, моццареллу-ди-буфала и овечью рикотту. "Они захотели все попробовать", - передает автор слова Лореты, которая с двумя сестрами руководит трактиром, открытым в 60-е годы их отцом Сандро и матерью Франкой. Затем дочь Трампа заказала спагетти "качо-е-пепе", "еще одно коронное блюдо заведения", и морепродукты на гриле, которые она запивала "Бароло" урожая 1995 года.

"Я так счастлива находиться в таком гостеприимном месте", - прощебетала Иванка Луиджине, другой владелице ресторана, информирует автор.

И если Дональд с Меланией после обеда в среду улетят в Брюссель, Иванка останется в Риме еще на сутки. "В начале второй половины дня она увидится с секретарем аппарата Совета министров [Эленой] Боски в палаццо Киджи. Затем, вероятно, последует прогулка в целях шопинга и еще один ужин с друзьями. Для нее продолжаются римские каникулы", - заключает журналистка.