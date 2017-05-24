Возможна ли реальная международная координация борьбы с терроризмом?

Владимир Путин "решительно осудил это циничное, бесчеловечное преступление" после теракта в Манчестере, сообщает Даниэль Верне во французском издании Slate.fr. "Это обычная вещь, дипломатическая рутина, что ничуть не умаляет искренности этих высказываний. (...) Но политика всегда рядом", - отмечает автор. В том же коммюнике, адресованном Терезе Мэй, российский президент заявил о своей "готовности к наращиванию антитеррористического сотрудничества с британскими партнерами - как на двусторонней основе, так и в рамках широких международных усилий", передает журналист. "В этом предложении проступает сожаление, которое с большей свободой выразило российское должностное лицо: теракт в Манчестере - это "урок" британским спецслужбам, которые отказываются сотрудничать со своими российскими коллегами, заявил с сожалением Виктор Озеров, председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности, - говорится в статье. - Он напоминает, что глава Кремля призывает к "единому антитеррористическому фронту, который действовал бы по единым правилам, а не по принципу двойных стандартов".

"Эти оговорки, - пишет Верне, - свидетельствуют о недовольстве российских властей тем, что они считают двойной игрой Запада, который, с одной стороны, осуждает терроризм, когда сам становится его жертвой, а с другой - прямо или косвенно поддерживает группы, которые Москва считает террористами, когда те противостоят российской политике, в частности, в Сирии".

"Сегодня, - говорится далее, - камнем преткновения в сотрудничестве [Запада] с Россией является не столько перечень групп, считающихся террористическими, - все они понесли тяжелые потери после российского и иранского наступлений, которые усилили власть Асада, а ИГИЛ* отступает на всей своей территории, - сколько союзы двух сторон".

"Владимир Путин часто осуждает "армии террористов", которые получают "как неявную, так и открытую поддержку со стороны некоторых стран", - продолжает автор. - В частности, имеются в виду Саудовская Аравия и Катар. Запад, в свою очередь, не доверяет действиям иранцев и аффилированных с ними повстанцев, таких как "Хизбалла".

По мнению журналиста, речи, произнесенные Дональдом Трампом в ходе его визита на Ближний Восток, ничего не разрешат. "Он вновь установил связи с суннитскими монархиями, ослабленные во время президентства Барака Обамы, и хаотично обвинил Иран и террористов в ответственности за дестабилизацию региона", - говорится в статье.

"Отнюдь не делая возможной международную координацию борьбы с терроризмом, эти, по всей видимости, противоречивые союзы ожесточают вражду между шиитами и суннитами, между Ираном, с одной стороны, и странами Персидского залива и... Израилем - с другой. Они усиливают напряженность вместо того, чтобы ее снижать", - подытоживает журналист.

*"Исламское государство" (ИГИЛ) - террористическая группировка, запрещенная в РФ.