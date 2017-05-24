"Брекзит" гонит инвесторов в Германию

По прогнозам экспертов Германия уже в 2017 году может впервые обогнать Великобританию в качестве главной инвестиционной площадки в Европе, пишет немецкая газета Sueddeutsche Zeitung. Пока же по данным на 2016 год иностранные концерны больше всего инвестировали в Великобританию.

Так, глава немецкого отделения аудиторской компании Ernst & Young Хуберт Барт уверен, что в скором времени, а именно в течение 2017 года, рейтинг изменится. "Многое говорит в пользу того, что в нынешнем году Германия займет место Великобритании в качестве главной инвестиционной цели в Европе", - говорит он.

По его словам, предстоящий "Брекзит" и его негативные последствия для Соединенного Королевства еще не успели отразиться в рейтинге за 2016 год, тем более что сам референдум состоялся в конце июня, и только несколько месяцев назад стало окончательно понятно, что Великобритания будет проводить жесткий вариант "Брекзита". "Компаниям придется готовиться к этому, - подчеркивает Барт. - В итоге многие иностранные концерны будут инвестировать в другие страны".

Между тем еще в ноябре Ernst & Young провела опрос среди топ-менеджеров международных концернов по поводу различных последствий "Брекзита" для их компаний. Оказалось, что каждая седьмая компания в настоящее время думает над уходом из Великобритании, причем в качестве вероятного места для переезда называется именно Германия, добавляет Sueddeutsche Zeitung.