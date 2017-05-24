Государственная власть и поколение Youtube

"Звездой на Youtube не стать, если читать по бумажке. Но когда говоришь не в объектив своей веб-камеры, а выступаешь в парламенте, даже если ты известный видеоблогер, ты все равно оказываешься втиснут в жесткие рамки. В российскую Госдуму, - пишет постоянный автор Sueddeutsche Zeitung Юлиан Ханс, - для участия в дебатах относительно молодежной политики пригласили в понедельник 19-летнюю Сашу Спилберг".

Начиная свою 4-минутную речь, она сразу призналась, что не знает даже названий партий. "Зато у нее есть опыт выступлений перед публикой. На ее канал в Youtube подписано почти 5 млн человек. Популярность девушке удалось заработать на таких эпатажных акциях, как, например, купание в ванной, наполненной чипсами", - повествует автор публикации.

Раньше она даже не слышала, что такое понятие, как "молодежная политика", вообще существует. Сегодня звезда Youtube считает своей миссией наладить "диалог между государством и обществом", представителем которого она является. Как заявила Саша Спилберг, тщательно зачитывая заранее подготовленный текст, ее выступление в нижней палате парламента является признаком того, что "государство признает роль видеоблогеров и лидеров общественного мнения в интернете, а также прислушивается к нам".

Выступление Саши Спилберг - последний пример из череды "беспомощных попыток государственной власти заработать очки у поколения Youtube, тысячи представителей которого в марте этого года последовали за призывом оппозиционера Алексея Навального выйти на акцию протеста против коррупции", замечает Ханс. Все предыдущие попытки оканчивались провалом, считает журналист. А Навальный уже объявил о новой акции в начале июня. Демонстрации Саша Спилберг не считает полезными, заявила она перед депутатами.

Большинство депутатов имеют "ясное представление" о том, что собой представляет интернет, иронично замечает автор статьи. Так, Сергей Миронов, возглавляющий "Справедливую Россию", полагает, что социальные сети превратились в "демона", который учит молодежь "не любить свою родину и историю".

На прошлой неделе, повествует Юлиан Ханс, в интернете появился клип на песню Алисы Фокс, в прошлом - солистки популярной группы "Ленинград". В нем "певица, облаченная в мини-юбку, в непристойно-поучительной манере советует не дать соблазнить себя на участие в демонстрациях". Речь в песне идет о том, что демонстрантам сулят золото, деньги и власть. Но у Фокс есть совет получше: "Не лезь, малыш, в политику - иди учи матчасть".

"Неудивительно, что этот неуклюжий призыв мало впечатлил целевую аудиторию. Из двух миллионов посмотревших клип лишь 14 тыс. "лайкнули" видео, 227 тыс. проголосовали против", - пишет Ханс. "Независимые СМИ, ссылаясь на неназванные источники в Кремле, сообщают о том, что заказ на песню был получен от некоего экс-сотрудника президентской администрации", - передает издание.

"Правда, даже в самом Кремле результатом вряд ли остались довольны - трек послужил поводом для очередных насмешек и мобилизации Навальным своих сторонников", - говорится в статье.

"Визитной карточной активиста антикоррупционного движения стала наглядная и не лишенная юмора презентация мафиозных хитросплетений государства, экономики и криминального мира. Неумелой попыткой дать адекватный ответ Навальному стало обращение миллиардера Алишера Усманова, выложенное как раз на излюбленной интернет-площадке Навального. Пожилой господин крупного телосложения на фоне темного шкафа грозит активисту: "Ты за это заплатишь!" В общем, все то, что ненавидит в старой элите молодежь, в одной картинке", - резюмирует автор.