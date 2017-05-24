Клоун из Вашингтона

Министры стран НАТО и G7 вполголоса задают вопрос о том, способна ли вообще администрация Трампа адекватно реагировать на международные кризисы, пишет постоянный автор Tagesspiegel Томас Зайберт.

"Когда на этой неделе президент Трамп впервые встретится со своими западными коллегами по НАТО и G7, союзников Вашингтона будут заботить в первую очередь скандалы, в которых у себя дома увяз президент США. Всего за четыре месяца своего президентства Трамп умудрился так глубоко погрузиться в аферу вокруг предполагаемых контактов своей предвыборной команды с Россией, что его нынешнее ближневосточное турне рассматривается в Европе скорее как попытка сбежать от домашних неприятностей", - замечает Зайберт.

"Вполне возможно, независимый координатор расследований Роберт Мюллер обнаружит новые отвратительные или даже опасные для нынешней администрации детали скандала. Внутриполитические оппоненты президента уже и без того требуют начала процедуры импичмента", - добавляет журналист.

"На фоне всех разоблачений и обвинений европейские министры вполголоса задают вопрос о том, способна ли вообще администрация Трампа адекватно реагировать на международные кризисы", - отмечает автор статьи.

Официально контакты между Вашингтоном и западными министрами идут в своем привычном русле. Но, уверены в европейских столицах, "как показывает опыт, политик не может выйти полностью без потерь из подобных скандалов". Встает вопрос о том, "можно ли еще остановить процесс эрозии, который уже затронул кабмин Трампа". Как пишет американский журнал Politico, в Берлине и других столицах над президентом США уже потешаются как над клоуном.

"Тот факт, что Трамп, по всей видимости, разболтал в ходе встречи с главой российского МИДа Сергеем Лавровым секретные разведданные Израиля, превращает президента США в фактор риска для западных спецслужб - об этом пишут многие СМИ", - говорится в статье.

По крайней мере, Дональду Трампу никто не доверит роли лидера западного мира - в том числе и потому, что он то и дело доказывает, насколько плохо разбирается в том, что происходит за пределами его страны. Как сообщало информагентство Reuters, в телефонной беседе с канцлером Меркель Трамп называл президента Турции Эрдогана "классным парнем" и был удивлен, когда госпожа канцлер упомянула о высказанных им сравнениях нынешнего руководства ФРГ с нацистами и другие ругательства в адрес Берлина. "По всей видимости, Трамп вообще был не в курсе напряженности в отношениях между Берлином и Анкарой", - полагает автор.

Европейские партнеры Трампа связывают надежды с тем, что свое влияние в Белом доме укрепили такие профессионалы, как министр обороны Джеймс Мэттис и советник по нацбезопасности Рэймонд Макмастер, а также министр иностранных дел Рекс Тиллерсон.