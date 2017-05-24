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24 мая 2017 г.
24 мая 2017 г.

Роланд Олифант | Daily Telegraph

Обыск в театре вызвал новые опасения по поводу давления Путина на гражданское общество

Российские органы безопасности допросили именитого режиссера Кирилла Серебренникова и провели обыск в театре "Гоголь-центр" и у него в квартире, в рамках дела о предполагаемом хищении на 200 млн рублей, пишет Daily Telegraph.

Обыски вызвали осуждение со стороны российской культурной элиты, и десятки ее представителей подписали заявление в его защиту. "Защитники "Гоголь-центра" (...) утверждают, что обыски могут быть связаны с бескомпромиссными работами Серебренникова, исследующими жизнь современной России", - пишет автор статьи Роланд Олифант.

Скандально известный фильм Серебренникова "Ученик" был удостоен независимой премии Франсуа Шале на Каннском кинофестивале в прошлом году, напоминает автор.

"Поскольку это человек, известный своей независимостью и свободолюбием, человек, неоднократно выступавший со смелыми политическими заявлениями, эти внезапные репрессии выглядят особенно скверно", - приводит издание слова известного артиста балета Михаила Барышникова.

Источник: Daily Telegraph


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