24 мая 2017 г. Надя Толоконникова | The Huffington Post Во что верят Путин и Трамп "Если мы измеряем успех политиков их способностью отражать тенденции своей эпохи, тогда Трамп и Путин - триумфаторы. Они оба умудряются отразить худшие порывы нашего мира. Они алчные, безнравственные, черствые", - пишет в своей статье в The Huffington Post активистка Надежда Толоконникова. "Если вы меня спросите, что мне хотелось бы сказать президенту Путину, я вам отвечу, что мне не хочется с ним разговаривать. На мой взгляд, он пустое место", - продолжает автор. "Путин, человек, который сегодня воплощает идеологию России, не имеет никакого последовательного набора убеждений. "Я не представляю себе своей собственной страны в отрыве от Европы", - сказал Путин в интервью ВВС в марте 2000 года. Он был и не против вступления России в НАТО. Сегодня противоборство с Европой, Америкой и НАТО - похоже, одна из любимых игрушек Путина на детской площадке", - говорится в статье. "Путин, бывший сотрудник КГБ, просто не верит в убеждения. Всякий, кто во что-то "верит", может быть подкуплен или запуган. Деньги, тюрьма или пистолет могут нейтрализовать любое "убеждение", - считает Толоконникова. "Обворовывание российского народа - возможно, единственная последовательная идея Путина", - добавляет она. "Путин называет себя религиозным человеком. Это не так. Та же история - с большинством американских республиканцев, которые во имя Бога уничтожают права и свободы. Если бы они раскрыли Новый Завет, им стало бы ясно, что Христа стошнило бы при виде их инициатив", - говорится в статье. "Путин осудил Pussy Riot за то, что мы танцевали в церкви и требовали прав для женщин, он сказал, что это он спасет христианство от дьявольских ведьм вроде нас. Похоже, Путин ничего не знает о раннем христианстве, иначе он знал бы, что Христос и его последователи были мятежниками, а не кесарями", - говорится в статье. "Когда я рассматриваю убеждения Путина одно за другим и не могу найти ни одного, мне невольно вспоминается другой мелочный человек, которого я знаю, - Дональд Трамп. Путина и Трампа многое объединяет (наряду с деловыми и политическими связями, а также то, что они полные коррупционеры и мошенники). Их объединяет вера в то, что поступки людей мотивируются только своекорыстием", - продолжает Толоконникова. По ее мнению, Трамп "способен упростить весь мир до унизительного противопоставления "победить/проиграть", а Путин "знает, что у тебя есть всего два варианта: либо ты кого-то съешь, либо тебя съедят". "Путин и Трамп, абсолютно не имеющие никаких убеждений или веры, оказались идеальными фигурами для круглосуточного, назойливо-рекламного новостного цикла, который играет нами, как в пинг-понг, толкая от равнодушия к истерии и обратно", - продолжает автор. По мнению Толоконниковой, нужно создать набор инструментов, которые помогали бы людям преодолеть ощущение ужаса. "Это называется "гражданское общество", правда? Есть ощущение, что эрозия гражданского общества совершенно реальна. И не только в России, которую американцы традиционно обозначают ярлыком "несвободный мир". Эта эрозия столь же реальна в так называемом "свободном мире", граждане которого так долго были уверены в факте своей свободы, что забыли, как отстаивать свои права. Теперь мы учимся этому заново, вместе", - пишет Толоконникова. "Существует культура еды, просмотра фильмов и чтения книг, а существует и культура восстания, способность задавать неудобные вопросы, ставить что-то под сомнение, менять что-то. Даже лучший, самый идеальный президент не принесет вам ни фига на тарелочке с голубой каемочкой. Тут самообслуживание", - отмечает она. "Возможно, в политике я - наивный дилетант, но если сегодня нужно что-то говорить на политические темы, то это должны делать не "профессионалы", не аналитические центры или любые другие особенные умники, которые полностью себя дисквалифицировали, играя в грязные игры политического мейнстрима", - пишет Толоконникова, поясняя, что она стоит на стороне "тех миллионов людей по всему миру, которые ищут решения за пределами политического мейнстрима". Источник: The Huffington Post