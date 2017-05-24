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Press digest
24 мая 2017 г.
24 мая 2017 г.

Массимо Калабрези | Time

Почему президент Трамп не может остановить российское расследование?

"В мае 2016 года офицер российской военной разведки сказал слишком много. Хвастаясь перед коллегой, он заявил, что его организация, известная как ГРУ, готовится устроить хаос на предстоящих президентских выборах в США", - пишет журналист Time Массимо Калабрези. Офицер "хвастался систематическими попытками ... превратить в хаос наш электоральный процесс", рассказал Time высокопоставленный сотрудник американской разведки для заглавной статьи "В окопах войны, которую Россия ведет с Америкой в соцсетях" о российской операции.

"Чего офицер не знал, так это того, что американские разведчики его прослушивали. Возвращаясь к началу своих усилий по раскрытию подробностей российской операции в 2016 году, американские следователи теперь понимают, что похвальба офицера ГРУ была первым свидетельством, полученным из их источников, о том, что Россия не просто взламывает американские учетные записи электронной почты для сбора разведданных, но собирается вмешаться в голосование, как рассказали Time несколько высокопоставленных сотрудников разведки", - говорится в статье.

Поначалу, в мае 2016 года, отчет о сотруднике ГРУ не бросился в глаза. "Мы не смогли оценить это, - заявил высокопоставленный представитель американской разведки, - потому что мы еще долго не слишком хорошо понимали контекст". "Но в течение следующих двух месяцев по другим каналам поступили новые отчеты, показавшие, что это было не только ГРУ: другие российские правительственные структуры также намеревались вмешаться в ход выборов. К концу июля было достаточно доказательств того, что Россия ведет серьезную операцию", - говорится в статье.

"Именно в этот момент ФБР, которое занимается расследованием того, имели ли место преступления или иностранный шпионаж в США, начало расследование в отношении российской операции", - отмечает издание.

"Независимо от того, кто возглавляет ФБР или Министерство юстиции, расследование будет продолжаться до тех пор, пока следователи не установят весь масштаб российской операции и то, помогали ли русским какие-то американцы", - заключает автор.

Источник: Time


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