24 мая 2017 г. Габриэлла Сверлинг, Шон О'Нилл, Фиона Гамильмон, Дебора Хайнс, Джорджи Кит | The Times Террорист имел связи с Ливией Как стало известно накануне, исполнитель теракта, который привел к гибели 22 человек на концерте в Манчестере, недавно вернулся из Ливии, пишет The Times. Полиция и разведслужбы пытаются установить, проходил ли Салман Абеди, манчестерский террорист-смертник, подготовку в джихадистском лагере в Ливии, где ИГИЛ* совместно с "Аль-Каидой"* ведут борьбу с правительственными войсками. Его школьный приятель сообщил The Times, что Абеди, отчисленный из университета уроженец Манчестера ливийского происхождения, вернулся на прошлой неделе. "Он поехал в Ливию три недели назад и на днях вернулся", - сказал он. Соседи сообщили, что Абеди отрастил бороду и начал ходить в религиозной одежде последние месяцы, а также молился на улице. Он вывесил флаги и плакаты из окон своего дома. "22-летний Абеди был известен службам безопасности, которым теперь задают вопрос, какие шаги были предприняты для отслеживания его деятельности после возвращения в Манчестер", - пишут авторы статьи. В понедельник вечером он поставил чемодан на пол в фойе "Манчестер-Арены" за несколько мгновений до взрыва, по данным видеосъемки, полученной следователями, передает издание. Полиция обыскала дом Абеди и арестовала его брата, 23-летнего Измаила. Источники в службах безопасности заявили, что теперь их "приоритет номер один" - определить изготовителя взрывного устройства. По их словам, сложно поверить, что Абеди мог осуществить теракт без чьей-либо поддержки. ИГИЛ* заявляет, что теракт был осуществлен одним из его боевиков, и обещает новую кровь, но следователи рассматривают это заявление скептически. Они также не исключили возможной связи с "Аль-Каидой"*, говорится в статье. Уровень террористической угрозы в Британии был накануне повышен, впервые с 2007 года. "Мы не можем исключать возможность того, что к этой атаке причастна более широкая группа людей", - заявила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй. *"Исламское государство" (ИГИЛ), "Аль-Каида" - террористические организации, запрещенные в РФ. Источник: The Times