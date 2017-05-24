Глава МИД Польши: "Если Москва стянет свои подразделения и начнет широкомасштабное нападение, этих солдат не хватит"

Министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский призвал НАТО развивать диалог с Россией, сообщает немецкая газета Die Welt.

"Нам нужен диалог с Россией. С нашей точки зрения, важно, чтобы НАТО в достаточной мере задействовало коммуникационные каналы с Россией для обмена мнениями и консультациями по конкретным проблемам", - заявил министр перед встречей глав государств и правительств стран НАТО в Брюсселе в четверг.

"Безопасность Польши зависит не только от военной силы и сдерживания", - продолжил министр. По его словам, до сих политические контакты между Москвой и Североатлантическим альянсом осуществлялись в рамках Совета "Россия-НАТО", но эти встречи редки и малорезультативны. В частности, не достигнут реальный прогресс в вопросах дальнейших действий по ситуации на востоке Украины и прозрачности во время военных учений, передает корреспондент.

Как подчеркнул Ващиковский, НАТО должно заверить Россию в том, что "переброска солдат НАТО на восточные границы альянса носит не провокационный характер, а является оборонительной реакцией на поведение Москвы в приграничных районах". Он обратил внимание, что в последнее время Москва часто и без предупреждения проводит у своих западных границ учения с десятками тысяч солдат.

В свою очередь, Ващиковский выразил удовлетворенность поддержкой Польши со стороны НАТО и США, которые разместили в стране около 5 тыс. военнослужащих. "Для сдерживания и защиты от гибридных нападений 5 тыс. солдат НАТО и армии США достаточно. Однако, если Москва стянет свои подразделения и начнет широкомасштабное нападение, этого количества не хватит", - добавил он.