24 мая 2017 г. Редакция | The Washington Post Трамп открывает новые горизонты для российского расследования - еще раз "Бывший директор ЦРУ Джон Бреннан сообщил во вторник Комитету по разведке Палаты представителей, что в прошлом году его обеспокоили контакты между россиянами и людьми, близкими к Дональду Трампу", - пишет The Washington Post. "Я узнал об информации и разведданных, которые обнаружили контакты и взаимодействие между российскими чиновниками и американцами, имеющими отношение к предвыборному штабу Трампа, что меня обеспокоило из-за известных попыток России подкупить таких лиц, - заявил он. - Это вызвало у меня вопросы, смогла ли Россия добиться сотрудничества этих лиц". "Заявления Бреннана сделали лишь еще более безотлагательным полное расследование в отношении российских хакерских взломов в год выборов, какого-либо тайного соглашения предвыборного штаба Трампа с русскими и любых попыток постфактум предотвратить эти вопросы", - считает редакция газеты. Издание напоминает о том, что Трамп попросил директора Национальной разведки Дэниела Коутса и директора АНБ Майкла Роджерса заявить публично, что не существует данных о тайном соглашении между предвыборным штабом президента и русскими. Обращение к Коутсу и Роджерсу после заявлений экс-директора ФБР Джеймса Коми о том, что агентство изучало возможные связи между Трампом и русскими, по мнению высокопоставленного сотрудника разведки, было попыткой "замутить воду" вокруг того, что было предметом расследования ФБР. Возможно, Трамп не знает о тайном сговоре с Россией и не имел представления о надлежащих границах между ним и правительством, пишет издание. "Если это и могло служить оправданием, то сейчас оно себя исчерпало", - заключает редакция. Источник: The Washington Post