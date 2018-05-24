Уволенный аналитик подошел чересчур близко к правде о "Газпроме"

"Газпром": выполняет работу так, как задумано" - этот аналитический доклад, за который уволен один из его авторов Александр Фэк, обязательно должны прочесть западные политики, ищущие способы борьбы с "грязными российскими деньгами", пишет обозреватель Bloomberg View Леонид Бершидский. В докладе изложена теория, согласно которой "Газпромом" управляют не некомпетентно, а в интересах его подрядчиков.

"Эта история содержит важные уроки для западных разработчиков санкций в отношении России", - пишет Бершидский. Он вопрошает, вслед за британскими депутатами: "Зачем помогать компаниям, которые контролируются российскими миллиардерами или российским государством, привлекать деньги и инвесторов в Лондоне, если конечные бенефициары инвестиций - физические лица, связанные с Путиным, опора его автократического режима?"

Бершидский признает, что на это можно взглянуть иначе: "Такие компании, как "Газпром", "Роснефть" и Сбербанк, - средства сбережений для миллионов простых россиян. Эти компании - национальное богатство России. В их штате - сотни тысяч человек. В чьем ослаблении заинтересован Запад - этих компаний либо связанных с Путиным кругов, которые "доят" их ради собственной наживы?"

"Если вы сторонник "тактики молота", то ответите "обоих": все, что плохо для России, хорошо для Запада. Однако, - пишет Бершидский, - в долгосрочной перспективе "хирургическая операция" была бы гораздо целесообразнее, чем опустошение. Крупные публичные компании, надлежащим образом реформированные, во главе с независимым руководством, будут необходимы для восстановления России после Путина. А до связанных с Путиным кругов, которые сейчас "доят" эти компании, можно добраться по отдельности".

"Всякий, кто заинтересован в разработке осмысленных санкций, - продолжает автор статьи, - должен изучить российские базы данных о госзакупках и следить за новостями о том, как крупные госкомпании заключают контракты с подрядчиками. Затем следует проследить путь доходов от этих контрактов (часто распределяемых без какого-либо общественного контроля или конкуренции) до западных активов через офшорные организации, используемые для их перекачивания. Сделать невозможным экспорт этого богатства - вот шаг, который был бы намного мудрее (как для Запада, так и для постпутинского будущего России), чем удары по относительно транспарентным публичным компаниям, открытость которых миру - единственная, хоть и слабая гарантия того, что физические лица с политическими связями не выжмут их досуха".