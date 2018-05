24 мая 2018 г. Карлос Фреснеда | El Mundo Невыносимая тяжесть человечества "7,6 млрд людей составляют без малого 0,01% биомассы на нашей планете. Но одно дело - незначительная "масса", а совсем другое - нестерпимое влияние", - пишет журналист El Mundo Карлос Фреснеда. "В ходе новой геологической эры, которую ученые окрестили "антропоценом", человечество как биологический вид стало причиной исчезновения 83% диких млекопитающих, одомашнило 70% птиц и уничтожило половину растений. Это страшное противоречие между конкретным "весом" человечества и его способностью влиять на жизнь планеты впервые выявлено в научной работе "Распределение биомассы на Земле", которую публикует на этой неделе Proceedings of the National Academy of Sciences. Профессора Йинин М.Бар-Он, Роб Филлипс и Рон Мило провели специфическую "перепись" 550 гигатонн углерода биомассы, распределенной между всеми "царствами живой природы", - говорится в статье. "Поразительно, что до сих пор не было всеобъемлющего и холистического исследования различных компонентов биомассы", - заметил Мило, руководитель исследования (Вейцманновский научный институт, Израиль). В интервью The Guardian он выразил надежду, что эта работа "заставит людей задуматься, как воздействует на планету наше потребительское поведение и особенно рацион питания". "В царстве млекопитающих люди составляют 36%, 60% - это домашний скот (в основном коровы, овцы, козы и свиньи), а доля диких животных сведена к 4%", - говорится в статье. "70% птиц - это куры, которые содержатся на фермах, а 30% - остальные виды пернатых, живущие на свободе", - утверждает автор. Биомасса всех людей на планете - 0,06 гигатонн углерода, что в 1200 раз меньше, чем биомасса бактерий, например. По мнению ученых, уничтожение мест обитания животных и растений, систематическая рубка леса ради земледелия и процесс урбанизации - главные причины шестого в истории Земли массированного вымирания видов. "На детских пазлах мы все еще видим жирафа рядом со слоном и носорогом, - заметил Мило. - Но, если мы хотим создать у детей более реалистические представления о животном мире, следовало бы изобразить корову, еще одну корову и курицу". Источник: El Mundo