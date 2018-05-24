Странный ангажемент Марадоны в Белоруссии

Легендарный аргентинский футболист Диего Марадона назначен президентом белорусского провинциального футбольного клуба, сообщает Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Для ФК "Динамо-Брест" успех - это место где-то посередине турнирной таблицы. Титулов у команды с юго-запада Белоруссии нет. Дважды - в 2007 и в 2017 годах - футболисты из Бреста становились обладателями Кубка Белоруссии. "Назначение на пост председателя правления провинциального клуба чемпиона мира 1986 года стало громом среди ясного неба", - пишет автор публикации Денис Трубецкой.

"Я президент, я тренер", - заявил аргентинец в своем приветственном видео. "Однако в качестве тренера Марадона в Бресте выступать не будет - а президентом в Белоруссии он не может называться: в Белоруссии только две президентские должности - президент страны и президент Национального олимпийского комитета. Оба поста занимает Александр Лукашенко, который в октябре 2015 года был переизбран на пятый срок, набрав 83,5%", - сообщает корреспондент.

Марадона подписал с клубом контракт на три года. "Как утверждают в самом ФК "Динамо-Брест", назначение Марадоны - не просто PR-ход: он не только будет "лицом" клуба, но станет отвечать, в частности, за развитие детского футбола", - говорится в статье.

Правда, в Бресте, шестом по величине городе Белоруссии с населением в 350 тыс. человек, сомневаются в том, что легендарный футболист будет у них частым гостем. "Даже пресс-конференцию по случают новой должности он провел из Арабских Эмиратов", - указывает автор статьи.

"Неясно и то, сколько стоила подпись Марадоны. По некоторым данным, более 20 млн долларов. При том, что годовой бюджет клуба, занимающего 4-е место в турнирной таблице национальной лиги, составляет около 8 млн долларов. По другой информации, которая промелькнула в белорусских СМИ, аргентинец получает 20% акций ФК "Динамо-Брест". Клуб эту информацию опровергает", - передает Трубецкой.

"В Бресте происходит что-то невероятное", - сказал в беседе с FAZ Кирилл Клименков, спортивный журналист независимого портала tut.by. "Еще несколько лет назад сотрудники брестского "Динамо" просили у фанатов клуба ноутбук - иначе не будет бегущей строки во время трансляции матча. Однако с 2016 года брестский клуб бросает вызов успешному белорусскому ФК БАТЭ (Борисов)".

В середине 2016 года, пишет корреспондент, компания из ОАЭ с главным офисом в Дубае Sohra Overseas выкупила контрольный пакет акций брестского "Динамо", меценатом выступил Поль Даэр - сын одного из эмиратских шейхов. Но в прошлом году Даэр акции продал - о своих владельцах клуб хранит упорное молчание, однако связи с Эмиратами остаются стабильными. Стадион ФК "Динамо-Брест" получит имя "Зайд" - в честь умершего в 2004 году эмира Абу Даби и первого президента ОАЭ.

"На самом деле, - передает автор статьи, - брестский клуб, по всей видимости, принадлежит Александру Зайцеву, совладельцу крупной белорусской логистической компании Bremino Group, которую связывают тесные отношения с Sohra Overseas и Китаем, где "Динамо-Брест" даже открыл свой офис". Зайцев, как это принято в Белоруссии, является не просто бизнесменом, а еще и сотрудником МИД и бывшим помощником сына президента Белоруссии Виктора Лукашенко.

По словам журналиста Клименкова, "вот уже два года клуб массово привлекает иностранных игроков".

"Приглашение на должность Марадоны встает в один ряд с такими шагами, как открытие офиса в Китае и назначение бывшей "Мисс Белоруссия" пресс-атташе клуба. Никто в Белоруссии не верит в то, что Марадона будет серьезно заниматься стратегическим развитием футбольного клуба из Бреста", - отметил Клименков.