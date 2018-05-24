Тайное оружие Кима: влиятельные женщины за спиной северокорейского диктатора

Кажется, правитель Северной Кореи Ким Чен Ын хочет создать для себя и своей страны новый, более позитивный имидж. Особую роль в этом играют две женщины: сестра диктатора Ким Ё Чжон и его супруга Ли Соль Чжу, пишет журналист немецкого издания Focus Томас Хаузер.

Своей сестре Ким оказывает большое доверие - иначе нельзя объяснить ее повышение до одной из ведущих позиций в правящей Трудовой партии Кореи: с конца 2017 года Ким Ё Чжон исполняет в партии обязанности директора отдела пропаганды и агитации.

Ким Ё Чжон регулярно появляется на публике вместе с братом, как, например, во время встречи с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином. Она проводит и самостоятельные встречи. Так, Ким Ё Чжон присутствовала на Олимпийских играх-2018 в Южное Корее, говорится в статье.

Возможно, Ким вовлекает сестру в аппарат власти Северной Кореи, чтобы быть подготовленным к неожиданному концу своего правления, - такое мнение было высказано в американской The New York Times, передает автор.

Особую роль играет в Северной Корее и супруга Ким Чен Ына. Одетую в костюмы нежных тонов и обаятельно улыбающуюся Ли в последнее время усиленно представляют в роли первой леди, отмечает Хаузер.

Говорят, Ли Соль Чжу была членом северокорейской "армии красоты" - команды особенно привлекательных девушек, задачей которых является презентация северокорейского режима перед мировой общественностью.

Очевидно, Ли должна помочь приукрасить северокорейского деспота и придать стране видимую респектабельность, полагает журналист.

Об обеих влиятельных женщинах за спиной Ким Чен Ына известно действительно мало, тем не менее, вероятно, что в планах диктатора они играют важную роль. Они вносят значительный вклад в создание благоприятного имиджа Северной Кореи и попытки Кима завоевать доверие.

Несмотря на то, что между США и Северной Кореей пока снова дует несколько более суровый ветер и Ким ужесточил свой тон, Ким Ё Чжон и Ли Соль Чжу, по-видимому, будут играть важную роль и в будущем, по крайней мере когда продолжится фаза ослабления напряженности в отношениях с Западом и Северная Корея снова захочет представить мировой общественности милые образы и дружелюбные лица, заключает Хаузер.