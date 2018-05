24 мая 2018 г. Катрина Мэнсон, Кортни Уивер и Майкл Пил | Financial Times США давят на Европу, требуя наложить более жесткие санкции на Россию "Американские официальные лица, стараясь опровергнуть впечатление, будто президент Трамп мягко относится к Кремлю, заявляют, что хотят от европейцев слаженных действий против "государственных и негосударственных акторов", которые стоят за кибервторжениями, а также новых антикоррупционных мер на уровне национальных государств", - пишет Financial Times. На этой неделе делегация Госдепартамента США встречается с коллегами в Брюсселе и Лондоне, сообщают журналисты Катрина Мэнсон, Кортни Уивер и Майкл Пил. "Мы должны сотрудничать с европейскими партнерами, чтобы принимать больше мер против злокозненной деятельности России и не допускать, чтобы Россия сыграла на каких-то предполагаемых разногласиях между Европой и США", - сказал в интервью газете неназванный американский чиновник. Но один высокопоставленный сотрудник аппарата Конгресса счел, что делегация США вряд ли произведет впечатление на европейцев, поскольку состоит из персон относительно низкого ранга. "В данный момент я не вижу большого потенциала", - сказал неназванный европейский дипломат по поводу возможного ужесточения санкций, добавив, что Европа чересчур расколота. Но второй дипломат сказал, что американцы попытались добиться от европейцев "добровольной капитуляции". "Ребята, вы в конце концов пойдете по нашим стопам, - сказал он, описывая американский подход. - Возможно, на этой стадии вы говорите с нами по-другому. Но наши ресурсы и решительность изменят ваш курс". Издание сообщает, что сотрудник Госдепа Дэвид Тесслер в среду потребовал от Брюсселя "принять ограничительные меры против российских киберугроз и назначить cyber tsar - высшего чиновника, который бы курировал киберсферу, - для координации политики. Сегодня Тесслер должен в Лондоне потребовать от стран G7 принять санкции согласно "Глобальному закону Магнитского" и стремиться к другим механизмам накануне саммита этой организации, который состоится в июне в Канаде". Газета пересказывает письмо Госдепартамента к Конгрессу США от 8 мая, которое оказалось в ее распоряжении: программа санкций на основе "Глобального закона Магнитского" сделалась "одним из главных инструментов внешней политики США", "США активно требуют принятия этого закона от нескольких стран G7". В то же время третий неназванный дипломат сказал газете: "Трудно представить себе перспективы лоббирования новых действий на уровне ЕС - вероятнее, понадобится лоббировать за сохранение уже имеющихся санкций". Источник: Financial Times