24 мая 2018 г. Обзор прессы | InoPressa: тема дня Лондон в самом деле разлюбил российские деньги? Сохраняя механизмы эпохи "джентльменского капитализма", британский истеблишмент поставил себя на службу олигархам, пишут СМИ. В докладе парламентского комитета "Золото Москвы: российская коррупция в Великобритании" правительство подвергнуто резкой критике за попустительский подход к борьбе с отмыванием денег. Но признаков "культурного сдвига" в Сити пока не видно, считает WSJ. Публикация в Британии парламентского доклада с призывом действовать более жестко для пресечения притока "грязных денег" из России - знаменательный момент для лондонского Сити, пишет журналист The Wall Street Journal Саймон Никсон. Сдвиг в политическом отношении к "грязным деньгам" в Сити уже дал результаты. Рядовые депутаты парламента убедили правительство принять "поправки Магнитского" к новому законодательству по борьбе с отмыванием денег. Правительство неохотно согласилось и на поправку, которая требует от него обязать британские заморские территории обнародовать реестр лиц - владельцев контрольных пакетов в компаниях их юрисдикции, говорится в статье. Автор называет это "эффектными действиями", но не ожидает, "что сдвиг в политических настроениях приведет к сколь-нибудь значимой перемене в открытости Лондона к деньгам, полученным преступным путем. Это потребовало бы культурного сдвига в самом Сити, а таких признаков не видно". "Олигархи со всего мира приезжали в Лондон не просто потому, что это давало удобный часовой пояс, широко распространенный язык и множество развлечений. Уникальным Лондон сделало то, что он предлагал множество механизмов, развивавшихся на протяжении многих лет в интересах богатых элит самой Великобритании", - пишет журналист. Автор упоминает щедрую налоговую систему для обладателей офшорных капиталов, широкий выбор опытных компаний и трастов для незаметного управления такими капиталами и значительную степень самоконтроля финансовых рынков. Эти механизмы - наследие эры, которую в Сити теперь с теплотой вспоминают как век "джентльменского капитализма", пишет Никсон. Сити был клубом, где "знакомцы присматривали за знакомцами", в каждом правлении было по лорду, а наихудшим наказанием за нарушение кодекса был "холодный прием". В ключевых отношениях этот мир продолжает жить в "глобальном Сити", где британский истеблишмент поставил себя на службу олигархам, поручившись за их компании и добавив блеска их правлениям, говорится в статье. Конечно, не все деньги, хлынувшие в Лондон, - это доходы от коррупции. "Но банкиры признают, что некоторые заключенные в Лондоне сделки были бы невозможны в Нью-Йорке, например прошлогодний выход на биржу EN+ - инвестиционного инструмента Олега Дерипаски, связанного с президентом Путиным", - передает Никсон. Внутренние корыстные интересы блокируют более широкие реформы благосклонного к олигархам режима в Британии, убежден автор. Нет признаков того, что регуляторы и правоохранительные органы получат больше ресурсов, что сигнализировало бы о реальной решимости сделать Лондон неблагоприятной средой для иностранных денег, полученных незаконным путем. "С другой стороны, настаивая на том, что секретные налоговые гавани должны стать более прозрачными, парламент, возможно, облегчил работу для других", - считает автор статьи. "Офицер, ставший депутатом, сын судьи Высокого суда Том Тугендхат оказался настоящей проблемой для олигархов, их советников и юристов", - пишет британская The Times в статье "Почему коррупция любит Лондон". Будучи председателем Комитета Палаты общин по международным отношениям, он обратил внимание на старого противника времен холодной войны. "На этой неделе в докладе его комитета "Золото Москвы: российская коррупция в Великобритании" правительство было подвергнуто резкой критике за предположительно попустительский подход к борьбе с международным отмыванием денег", - говорится в статье. Комитет утверждает, что существующая ныне политика передает деньги "непосредственно в руки режимов, которые могут нанести ущерб Великобритании, ее интересам и союзникам". Известно, что олигархи "питают слабость к лондонским судам", пишут журналисты: судя по опубликованному сегодня докладу, по меньшей мере 20 российских истцов ежегодно подавали иски в Высокий суд в последние три года. Эксперты в последнее время начали подозревать, что за привлекательностью Лондона могут стоять и темные причины. Так, глава юридической фирмы Redress Solutions Мариус Наста указывает на "попытки использовать британскую правовую систему для внедрения схем отмывания денег посредством договорных судебных разбирательств". "Для любого российского олигарха довольно легко инициировать судебный процесс через компанию, зарегистрированную на территории, где ее фактический собственник скрывает свой статус с помощью английских судов", - поясняет Наста. При таком сценарии олигарх может допустить судебный иск в пользу офшорной компании, в которой ему принадлежат все акции, и позволить вынести решение против него. В результате он получает "решение английского суда, которое позволяет ему на законных основаниях перевести деньги офшорной компании". Российские миллиардеры по-прежнему считают английские суды привлекательным местом для юридических споров, сообщает Financial Times. "Исследование 158 коммерческих споров, заслушанных в Лондоне, показывает, что на протяжении последних трех лет российские истцы неуклонно входили в тройку тех, кто пользуется услугами лондонских судов, рассматривающих торговые дела, - пишет корреспондент Джейн Крофт. - С марта 2017 года по апрель этого года в лондонских коммерческих судах прошли слушания по двум десяткам российских дел". За последний год Высокий суд заслушал целый ряд российских дел, включая иск Елены Батуриной, вовлеченной в спор с Александром Чистяковым относительно строительства недвижимости в Марокко. Среди других случаев - спор по облигациям между Россией и Украиной. "Высокий суд вынес решение в пользу России", - отмечается в статье. На прошлой неделе в Высоком суде появились Олег Дерипаска и Владимир Потанин в рамках разбирательства по поводу контроля над "Норильским никелем", говорится в статье. В Британии отмечено также большое количество истцов из Казахстана, что можно объяснить сложным судебным разбирательством, которое начал казахстанский "БТА Банк" для взыскания активов Мухтара Аблязова и его партнеров, добавляет автор материала. "Дочь близкого к президенту Путину состоятельного российского бизнесмена, ранее разорвавшая отношения со своим отцом, написала в МВД Великобритании, призывая не давать ее отцу визу инвестора", - пишет корреспондент The Times. 34-летняя Ольга Литвиненко, в прошлом оппозиционный политик, обвинила своего отца Владимира в том, что последний сколотил состояние благодаря персональным связям с Путиным. Владимир Литвиненко отрицает обвинения в коррупции, говорится в публикации. Ольга Литвиненко ведет с отцом спор за право опеки над ее восьмилетней дочерью. "Она также обвиняет своего отца в написании диссертации Путина на степень кандидата экономических наук в Национальном горном университете в 1997 году (тогда Санкт-Петербургский горный институт. - Прим. ред.). Кремль и г-н Литвиненко отрицают это обвинение", - пишет корреспондент.