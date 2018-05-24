Время стратегического франко-российского диалога еще не пришло

В дискуссионной рубрике Le Monde политолог Татьяна Кастуева-Жан, директор Центра России и СНГ во французском Институте международных отношений IFRI, пишет о том, что свобода маневрирования французского президента во время его визита в Санкт-Петербург крайне ограничена.

Сразу после избрания Эммануэль Макрон сумел подать надежду на улучшение политических отношений с Россией, осудив "импортированный неоконсерватизм" и объявив о возвращении к "голлистско-миттерановской" линии. В отношении России президент Макрон сформулировал историческую дилемму, актуальную для Европы: постараться присоединить эту страну к Европе или вынудить ее замкнуться в себе? Автор размышляет, насколько правильно в этом свете было ехать на ПМЭФ.

В январе Путин принял нескольких французских бизнесменов, тем самым отблагодарив тех, чья воля и вера в рынок своей страны позволили ослабить тиски санкций, напоминает политолог.

В культурном и гражданском плане канал общения "Трианонский диалог", о котором пойдет речь в Санкт-Петербурге, призван укрепить отношения между представителями гражданского общества двух стран, говорится далее.

"Отношения, связывающие две страны, не являются ни исключительно двусторонними, ни чисто меркантильными. От президентов ожидают переговоров именно по многосторонним и самым острым досье, по ним и будут судить об успехе саммита", - отмечает Кастуева-Жан.

Урегулирование кризиса на востоке Украины зашло в тупик, и в марте французский министр иностранных дел Жан-Ив Ле Дриан открыто назвал Россию "страной-агрессором".

В апреле наблюдались расхождения во взглядах по Сирии - после французских, американских и британских ударов по Дамаску, последовавших в ответ на химическую атаку в Восточной Гуте. И сегодня вряд ли реалистично надеяться на какие-либо изменения позиции Москвы по Украине или по Сирии, говорится в статье.

"Природа нынешнего российского режима - авторитарная, националистическая и консервативная - все больше отдаляет его от ценностей, провозглашенных Европой и порождает недоверие, в частности из-за всяческих вмешательств. Время "стратегического и исторического диалога" с Россией, столь желанного для Макрона, судя по всему, еще не настало", - пишет Костуева-Жан.

"Положение Макрона - не очень комфортное: осознавая слабости западного лагеря, он также знает, что рискованно выставлять их напоказ перед Россией, которая, согласно его формулировке, без колебаний воспользуется ими. Французский президент определенно будет уклоняться от того, чтобы действовать в одиночку перед лицом Москвы, какие бы опасности ни исходили от нынешних отношений с Вашингтоном и с другими столицами ЕС", - утверждает автор статьи.

Дело об отравлении бывшего российского двойного агента в Лондоне, которое приписывается России, доказало, что приоритет отдается европейской солидарности против Москвы, отмечает политолог. А значит, на ближайшую перспективу не вырисовывается никакой "перезагрузки" в отношениях с Россией.