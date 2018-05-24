Путин выиграл войну, теперь он должен выиграть мир

Клод Бланшмезон, бывший посол Франции в Москве, автор книги "Жить с Путиным", разъясняет цели и задачи визита французского президента в Россию, который начинается в четверг. Интервью записал журналист швейцарской газеты Le Temps Стефан Бюссар.

"Главным пунктом переговоров, безусловно, станет Сирия. Русские могут нуждаться в помощи французов и стран Запада. Возникла срочная необходимость избежать новых израильских ударов в Сирии и развязывания войны между этими двумя государствами. Президент Макрон может действовать в качестве модератора в отношении Израиля и попросить своего российского коллегу поступить так же в отношении Ирана, дабы указать на недопустимость расположения его военных баз в Сирии и его водворения там ради непосредственного доступа к морю", - сказал Бланшмезон.

"Наконец, предметом переговоров станет Украина. Я не удивлюсь, если Макрон заведет разговор о необходимости соблюдения международного права, о продвижении мультилатерализма и о сотрудничестве Европа-Россия, которое становится неизбежным", - считает эксперт.

"Путин - хороший тактик, но плохой стратег. Он умеет ловить удобный случай на лету и не обременяет себя приличиями. В Сирии имела место логика защиты интересов России. Многие сирийские военные были подготовлены в России, многие даже женились на россиянках. Тартус - единственная российская военная база в Средиземном море, и для Москвы Сирия является важным рынком для продажи оружия. Опасаясь того, что все эти связи могут исчезнуть, он захотел спасти режим Башара Асада. Выиграть войну - это здорово, однако теперь надо выиграть мир. А это совсем другое. Мне представляется необходимым расширить круг и вовлечь пятерых постоянных членов Совбеза ООН. Переговорного процесса в Астане недостаточно. Он может стать подспорьем, но переговорный процесс в Женеве останется основным", - указывает Бланшмезон.

"Вновь назначая Дмитрия Медведева на пост премьер-министра, российский президент делает ставку на преемственность. Это человек синтеза между экстремистскими представителями служб безопасности и кланом, благосклонным к экономическому либерализму. Наконец, присутствие экономиста Алексея Кудрина не в правительстве, а на посту председателя Счетной палаты, может приобрести особое значение, - полагает собеседник издания. - Его роль будет состоять в том, чтобы удостовериться, что правительство делает все для гарантий правового государства в экономической сфере, поскольку сегодня в России мало иностранных инвестиций. Российскую промышленность необходимо сделать конкурентоспособной. Россия уже вовлечена в мировой рынок. Она не может "свернуться клубком".

"В данном контексте Макрон должен разыграть карту укрощения враждебности между Москвой и Брюсселем, смягчая санкции против России, с тем чтобы Россия совершила такой жест, как восстановление границы между Россией и Украиной. И, может быть, было бы разумно разместить там "голубые каски" ООН для сопровождения Минских соглашений", - рассуждает Бланшмезон.