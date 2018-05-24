Россия устраивает облавы на "Свидетелей Иеговы"*. На очереди другие сообщества?

"10 апреля, как только взошло солнце, в дверь Анатолия и Алены Вилиткевич в Уфе, промышленном городе Центральной России, позвонили. Их ранними гостями оказались полицейские в масках, вооруженные автоматами", - пишет Newsweek.

"Их было десять, в том числе следователи в штатском, - рассказала изданию Алена Вилиткевич. - Один из них снимал все на видео. Другие сказали, что я не могу пользоваться телефоном".

"Обыскав квартиру, полицейские велели Анатолию, 31-летнему разнорабочему, собрать теплые вещи", - продолжает Newsweek. "Они сказали, что он больше не вернется домой", - поделилась Алена. Анатолий не подозревается в терроризме, убийстве или наркоторговле. Полиция задержала его, потому что он и Алена - последователи "Свидетелей Иеговы"*.

Исторически "Свидетелей Иеговы"* преследовали правительства по всему миру за их отказ служить в армии или отдавать честь флагу. "Теперь современный Кремль с благословения РПЦ усиливает давление на "Свидетелей Иеговы"*, которых в России около 175 тыс., - говорится в статье. - Закручивание гаек государством - часть поддерживаемого правительством движения против "иностранных" религиозных меньшинств".

Пока пострадали последователи "заимствованных" религий, такие как мормоны и баптисты. "Но самый большой удар приняли на себя именно "Свидетели Иеговы"*, чья всемирная штаб-квартира находится в Нью-Йорке", - пишет Newsweek. В апреле 2017 года российский Верховный суд постановил отнести их к "экстремистским организациям".

Эксперт по антиэкстремистскому законодательству в правозащитном центре "Сова" Александр Верховский прокомментировал: "Не было вообще никаких оснований запрещать "Свидетелей Иеговы"*. Да, они настаивают на том, что их религия единственная правильная. Но так делают и большинство других религий. Никто даже не ставил им в вину какие-то конкретные экстремистские действия".

"С февраля полиция провела рейды в приблизительно десяти городах и мегаполисах, и темпы операции ускорились после того, как в марте Путина переизбрали на четвертый президентский срок", - сообщает издание. 18 апреля вооруженные полицейские арестовали Романа Маркина, 44-летнего последователя "Свидетелей Иеговы"*, ворвавшись в его квартиру в Мурманске. "Его вместе с 16-летней дочерью заставили лечь на пол, угрожая оружием", - рассказал представитель Европейской ассоциации "Свидетелей Иеговы"* Ярослав Сивульский.

В мае в Биробиджане полиция обыскала 20 домов "Свидетелей Иеговы"*. "Рейды проводили порядка 150 полицейских, которые, по сообщениям, назвали свою операцию "Судный день", - пишет Newsweek. - Помимо Маркина, во время облав были задержаны еще пять человек. Теперь им всем может грозить до 10 лет заключения по обвинению в "организации деятельности экстремистской организации".

По данным Сивульского, на некоторых полицейские оказывали давление, чтобы они отказались от своей веры. "Свидетели Иеговы"* также сообщали о поджогах своего имущества и об угрозах чиновников забрать их детей и поместить их под опеку государства", - добавляет Беннеттс.

В апреле возобновился суд над Деннисом Кристенсеном, 46-летним гражданином Дании. Вооруженные полицейские в балаклавах и бронежилетах арестовали его в мае, ворвавшись в молельный дом "Свидетелей Иеговы"* в Орле. "После ареста власти держали Кристенсена в следственном изоляторе. Условия в тюрьме мрачные, рассказал он недавно журналистам. Он вынужден мыться водой из пластиковых бутылок и жить на крупах и другой малосъедобной пище", - передает Newsweek. Кристенсену грозит до 10 лет тюрьмы.

Патриарх Кирилл не высказывался по поводу кампании против "Свидетелей Иеговы"*, но представители РПЦ яро ее поддерживают. "Свидетели Иеговы"* манипулируют чувствами людей и разрушают умы и семьи", - приводит издание слова митрополита Илариона.

Несмотря на энтузиазм РПЦ, по словам некоторых аналитиков, решение о запрете, вероятно, было вызвано опасениями из области политики и безопасности. "Свидетели Иеговы"* попали под удар, потому что они не поддерживают волну патриотизма, которая охватила страну во время конфронтации с Западом, - сказал аналитик по вопросам религии Роман Лункин из РАН. - У властей и спецслужб есть реальный страх перед религией и религиозной деятельностью".

Это распространяется и на гражданскую активность РПЦ. "Путин, может, и православный христианин, но если вы выйдете на улицы Москвы с плакатом "Построим в России христианскую общину", то, по нашим законам, вас могут посадить", - добавил Лункин.

"Неудивительно, что некоторые иеговисты хотят уехать из России, - продолжает корреспондент. - По оценкам, за последние месяцы страну покинули сотни человек. И все же десятки тысяч полны решимости оставаться и рассматривают репрессии Кремля как испытание своих убеждений".

"Мой многолетний опыт служения Богу Иегове в условиях запрета научил меня тому, что это делает верующего еще сильнее. Мы молимся чаще и горячее и более регулярно бываем вместе", - рассказал изданию 86-летний Павел Сивульский, который семь лет провел в лагере, пострадав за свою веру.

"Свидетели Иеговы" - экстремистская организация, запрещенная в РФ.