24 мая 2018 г. Томас Гиббонс-Нефф | The New York Times Как в Сирии четыре часа шел бой между российскими наемниками и американскими коммандос "Артиллерийский огонь был такой сильный, что американские коммандос для защиты нырнули в окопы и, покрытые поднявшейся пылью и грязью, высовывались для того, чтобы открывать ответный огонь по колонне танков, двигающейся под массированным обстрелом", - так The New York Times описывает начало четырехчасовой атаки, которую в феврале предприняли в Сирии проправительственные силы и российские наемники. Корреспондент Томас Гиббонс-Нефф сообщает, что газета узнала подробности боя, произошедшего 7 февраля, из интервью и оказавшихся в ее распоряжении документов. В документах говорится о "прорежимных силах", среди которых были солдаты сирийского правительства и ополченцы. Но, по словам американских военнослужащих и сотрудников разведки, большинство составляли российские наемники, скорее всего из "Группы Вагнера". В начале дня мало что намекало на предстоящую битву, пишет автор. Около 30 солдат из отряда "Дельта" и рейнджеры из Совместного командования специальных операций работали бок о бок с курдскими и арабскими силами на небольшом форпосте рядом с газовым заводом Conoco. Примерно в 20 милях на объекте по поддержке миссии группа "зеленых беретов" и взвод морпехов смотрели в экраны компьютеров, наблюдая за данными дронов и передавая информацию американцам на газовом заводе. "В три часа дня сирийские силы начали продвигаться в сторону завода Conoco. К началу вечера собралось более 500 военнослужащих и 27 транспортных средств, в том числе танков и бронетранспортеров, - повествует Гиббонс-Нефф. - В американском центре воздушных операций на авиабазе Аль-Удэйд в Катаре и в Пентагоне военные и аналитики разведки в замешательстве наблюдали за этой сценой. Командиры проинформировали пилотов и наземный персонал". "Зеленые береты" и морпехи подготовили небольшую группу реагирования - порядка 16 военнослужащих на четырех машинах с противоминной защитой. В 20:30 три танка Т-72 передвигались в миле от завода Conoco, и "зеленые береты" приготовились отправить силы реагирования. "На аванпосте американские солдаты наблюдали, как около 22:00 колонна танков и другой бронетехники повернула и двинула на них, появившись из-за домов по соседству, где они пытались незаметно собраться. Полчаса спустя российские наемники и сирийские силы нанесли удар", - говорится в статье. Согласно документам, на Conoco обрушился огонь танков, крупнокалиберной артиллерии и минометов. "Воздух наполнился пылью и шрапнелью, - описывает корреспондент. - Американские коммандос укрылись, затем побежали за земляной насыпью, чтобы выстрелить из противотанковых ракет и пулеметов по надвигающейся колонне бронетехники". "Первые 15 минут американские военные звонили своим российским коллегам и призывали их остановить атаку. Когда это не удалось, американцы дали предупредительные выстрелы в сторону группы машин и гаубицы. Но войска все равно наступали", - пишет NYT. Прибывали американские самолеты, в том числе беспилотники, истребители F-22 и F-15E, бомбардировщики B-52, самолеты артиллерийской поддержки AC-130 и вертолеты AH-64 Apache. Следующие три часа по войскам противника наносились десятки ударов, с земли вела огонь ракетная артиллерия морской пехоты, повествует журналист. К месту боя поспешила группа реагирования. Когда около 23:30 они приблизилась к заводу Conoco, пришлось остановится - ехать сквозь артиллерийский огонь было слишком опасно. "В час ночи, когда огонь артиллерии ослабел, команда морпехов и "зеленых беретов" подъехала к форпосту Conoco и начала стрелять. К тому времени часть американских военных самолетов вернулась на базу, потому что у них оставалось мало топлива или боеприпасов", - говорится в статье. Военнослужащие, которых едва ли было 40 человек, приготовились защищаться, когда наемники двинулись к форпосту пешком. "Спустя час вражеские бойцы начали отступать, и американские военнослужащие прекратили огонь", - продолжает газета. Американские военные не пострадали, один союзный сириец получил ранения. Число жертв все еще вызывает споры, отмечает Гиббонс-Нефф. "Поначалу российские официальные лица заявляли, что погибли только четыре гражданина России - но, возможно, были еще десятки. Сирийский офицер сообщил, что убиты около 100 сирийских солдат. В документах, полученных The New York Times, число погибших оценивается в 200-300 "прорежимных военнослужащих". "Остаются вопросы о том, кто именно были эти российские наемники и почему они пошли в атаку", - пишет автор статьи. По словам сотрудников разведки, "Группа Вагнера" находится в Сирии для того, чтобы захватывать нефтяные и газовые поля и защищать их от имени правительства Асада. Наемники получают долю доходов от добычи на этих полях. "Силы российского правительства в Сирии настаивают на том, что не участвовали в боестолкновении, - передает Гиббонс-Нефф. - Но в последние недели, по данным военнослужащих США, они глушили связь с небольшими американскими дронами и самолетами артиллерийской поддержки такого типа, который использовался во время нападения". Источник: The New York Times