Конфликт в Донбассе обостряется в преддверии ЧМ по футболу

"Ситуация в Донбассе, на Украине, драматичным образом накалилась: там снова ежедневно гибнут люди. Неясно, что привело к эскалации: обе стороны конфликта обвиняют друг друга в нарушении условий Минских соглашений", - пишет в Der Standard журналист Андре Баллен.

Сепаратисты "заявили в среду об 11 случаях нарушения условий перемирия за сутки - в том числе с использованием крупнокалиберных вооружений. Украинская сторона делает "зеркальные заявления", утверждая, что сепаратисты нарушили достигнутые договоренности по условиям прекращения огня 49 раз", передает автор.

Как сообщили в понедельник находящиеся в регионе наблюдатели ОБСЕ, в течение недели было зарегистрировано 7,7 тыс. фактов нарушения условий перемирия, говорится в статье. Спецпредставитель организации на Украине Мартин Сайдик настоятельно призвал стороны прекратить военные действия.

"Эти призывы остались неуслышанными: с особым ожесточением ведутся бои за окрестности стратегически важного города Горловка, который находится под контролем сепаратистов. По утверждениям российских СМИ, речь идет о попытке украинских военных занять высоты на востоке города, чтобы иметь возможности обстреливать Горловку, что позволит "затянуть удавку вокруг Донецка", - сообщает журналист.

"Пока неясно, действительно ли речь идет о стратегическом маневре. Однако очевидно одно: ситуация не похожа на обычную перепалку. Обе стороны связывают обострение напряженности с предстоящим ЧМ по футболу в России. Сепаратисты заявляют, что украинская армия приводит свои части в боеготовность, чтобы иметь возможность ударить во время проведения чемпионата: якобы Киев делает ставку на то, что по имиджевым соображениям Россия не станет вовлекаться в боевые действия в ходе ЧМ. Украинская сторона, со своей стороны, напоминает, что Россия военными средствами аннексировала Крым именно после Олимпиады в Сочи, и выражает опасения, что сепаратисты планируют занять новые позиции ввиду большого наступления после чемпионата", - пишет Баллен.