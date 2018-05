24 мая 2018 г. Мартин Зиглер | The Times В помещения, где на ЧМ по футболу будут проводиться допинг-тесты, не допустят ни одного россиянина Мишель Д'Оге, председатель медицинского комитета ФИФА, заявил, что на ЧМ-2018 россиян не будут впускать в помещения для допинг-тестов на стадионах, дабы заверить футболистов, что манипуляции с их допинг-пробами невозможны, сообщает The Times. Журналист Мартин Зиглер пишет: "Россия уже несколько лет охвачена скандалом вокруг допинга, которому оказывалась государственная поддержка, но на этой неделе ФИФА заявила, что имеется "недостаточно доказательств" приема допинга игроками из российской сборной на ЧМ". Д'Оге заявил в интервью газете: "Мое основное условие для того, чтобы я возглавил антидопинговую политику в России, состояло в том, что все, с самого начала до последней точки, будет осуществляться ФИФА без российского вмешательства. Это означает, что провожатые, которые сопровождают игроков с поля, будут назначаться ФИФА и не будут россиянами". "Игроков приведут в кабинет допинг-контроля, где будут только врачи ФИФА, два медика из ФИФА, туда не войдет никто, кому не разрешается там находиться. Игрока сможет сопровождать сотрудник его национальной ассоциации, предпочтительно врач. Все будет опечатано и передано под контроль лозаннской лаборатории. Я сказал людям в России: если что-то пойдет не так, их критиковать не будут, поскольку это не их ответственность". Источник: The Times