24 мая 2018 г. Джонатан Эймс, Фрэнсис Джибб | The Times Почему коррупция любит Лондон "Офицер, ставший депутатом, который является сыном судьи Высокого суда, оказался настоящей проблемой для олигархов, их советников и юристов", - пишет The Times. Том Тугендхат, депутат от Консервативной партии, нес военную службу в Ираке и Афганистане. Теперь, будучи председателем Комитета Палаты общин по международным отношениям, он обратил внимание на более старого противника времен холодной войны, сообщают авторы статьи Джонатан Эймс и Фрэнсис Джибб. "На этой неделе в докладе его комитета "Золото Москвы: российская коррупция в Великобритании" (Moscow's Gold: Russian Corruption in the UK), правительство было подвергнуто резкой критике за предположительно попустительский подход к борьбе с международным отмыванием денег", - говорится в статье. Комитет утверждает, что существующая ныне политика передает деньги "непосредственно в руки режимов, которые могут нанести ущерб Великобритании, ее интересам и союзникам". "Слабость, которые олигархи питают к лондонским судам, какое-то время была предметом обсуждения и значительным источником доходов для адвокатов арбитражных судов. Судя по опубликованному сегодня докладу, по меньшей мере 20 российских истцов ежегодно подавали иски в Высокий суд в последние три года. Тем не менее, эксперты в последнее время начали подозревать, что за привлекательностью Лондона стоят более темные причины", - говорится в статье. Глава юридической фирмы Redress Solutions Мариус Наста утверждает, что "предпринимаются попытки использовать британскую правовую систему для внедрения схем отмывания денег посредством договорных судебных разбирательств". "Для любого российского олигарха довольно легко инициировать судебный процесс через компанию, зарегистрированную на территории, где ее фактический собственник скрывает свой статус с помощью английских судов", - поясняет Наста. При таком сценарии, утверждает Наста, этот олигарх может допустить судебный иск в пользу офшорной компании, в которой ему принадлежат все акции, и позволить вынести решение против него. "Теперь у него есть решение английского суда, которое позволяет ему на законных основаниях перевести деньги офшорной компании, - поясняет Наста. - Если налоговые или финансовые власти поинтересуются, по какой причине он отправляет большую сумму денег, например, на Британские Виргинские острова, он может предъявить решение, доказывающее, что у него не было выбора, поскольку он проиграл иск в Высоком суде Англии". Источник: The Times