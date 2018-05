24 мая 2018 г. Саймон Никсон | The Wall Street Journal Британия делает попытку разобраться с "грязными деньгами" Публикация в Британии парламентского доклада с призывом действовать более жестко для пресечения притока "грязных денег" из России - знаменательный момент для лондонского Сити, пишет журналист The Wall Street Journal Саймон Никсон. Сдвиг в политическом отношении к "грязным деньгам" в Сити уже дал результаты. Рядовые депутаты парламента убедили правительство принять "поправки Магнитского" к новому законодательству по борьбе с отмыванием денег. Эти меры позволят замораживать активы иностранцев, подозреваемых в нарушении прав человека. Кроме того, правительство неохотно согласилось на поправку, которая требует от него обязать британские заморские территории обнародовать реестр лиц - владельцев контрольных пакетов в компаниях их юрисдикции, говорится в статье. "Но, какими бы эффектными эти действия ни были, было бы странно ожидать, что сдвиг в политических настроениях приведет к сколь-нибудь значимой перемене в открытости Лондона к деньгам, полученным преступным путем. Это потребовало бы культурного сдвига в самом Сити, а таких признаков не видно", - считает Никсон. "В реальности олигархи со всего мира приезжали в Лондон не просто потому, что это давало удобный часовой пояс, широко распространенный язык и множество развлечений. Уникальным Лондон сделало то, что он предлагал множество механизмов, развивавшихся на протяжении многих лет в интересах богатых элит самой Великобритании", - пишет журналист. Автор статьи перечисляет особенности, которые делают Сити раем для отмывания денег: это щедрая налоговая система для обладателей офшорных капиталов, широкий выбор опытных компаний и трастов для незаметного управления такими капиталами и значительная степень самоконтроля финансовых рынков. "Эти механизмы - наследие эры, которую в Сити теперь с теплотой вспоминают как век "джентльменского капитализма", когда капитал в основе лондонских рынков предоставляли богатейшие британские семьи", - отмечается в статье. Сити был клубом, где "знакомцы присматривали за знакомцами", в каждом правлении было по лорду, а наихудшим наказанием за нарушение кодекса был "холодный прием", передает автор статьи. Считалось, что этот мир исчез, пишет Никсон, но в ключевых отношениях он продолжает жить в "глобальном Сити", где британский истеблишмент поставил себя на службу олигархам, поручившись за их компании и добавив блеска их правлениям. Конечно, оговаривается автор статьи, лишь часть денежного потока, хлынувшего в Лондон из России и других развивающихся рынков, может быть доходами от коррупции. "Но банкиры признают, что некоторые заключенные в Лондоне сделки были бы невозможны в Нью-Йорке, например прошлогодний выход на биржу EN+ - инвестиционного инструмента Олега Дерипаски, российского олигарха, связанного с президентом Владимиром Путиным", - говорится в статье. Хотя политическое давление привело к постепенному подтачиванию благосклонного к олигархам режима в Британии, внутренние корыстные интересы блокируют более широкие реформы, убежден автор. Так, Великобритания билась за исключения из европейских правил прозрачности для британских трастов, оставив, по выражению Transparency International, лазейку в европейской программе по борьбе с отмыванием денег. Нет признаков того, что регуляторы и правоохранительные органы получат больше ресурсов, что сигнализировало бы о реальной решимости сделать Лондон неблагоприятной средой для иностранных денег, полученных незаконным путем. "С другой стороны, настаивая на том, что секретные налоговые гавани должны стать более прозрачными, парламент, возможно, облегчил работу для других. Ясно одно: любые перемены в культуре Сити должны направляться извне", - считает автор статьи. Источник: The Wall Street Journal