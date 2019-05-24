АдГ использовала дипломатические паспорта для сомнительной поездки в Крым

"Утверждение партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) о том, что в апреле ее политики "в частном порядке" ездили в оккупированный Путиным Крым, становится все более неправдоподобным, - пишет немецкий таблоид Bild. - По информации издания, депутаты бундестага от партии АдГ использовали выданные немецким МИД "дипломатические паспорта" для того, чтобы без визы поехать в Россию и из Москвы полететь в аннексированный Путиным Крым".

"Их целью было участие в конференции, проходившей в пятизвездочном отеле Mriya Resort & Spa, с участием сторонников Путина со всего мира, среди них - правые и левые радикалы и делегация сирийского диктатора Асада", - поясняет журналист Юлиан Рёпке.

Депутат бундестага от партии АдГ Удо Хеммельгарн подтвердил в ответ на запрос Bild: "Я въехал в страну без визы и использовал при въезде и выезде мой дипломатический паспорт". Другие депутаты фракции, Франк Паземанн и Вальдемар Гердт, не ответили на запрос издания, но, по информации инсайдера, они также въехали в Россию по дипломатическим паспортам, говорится в статье.

"Тем не менее, участники поездки и спикер фракции АдГ Кристиан Лют утверждали тогда: речь шла о "частной поездке", которая не организовывалась и не финансировалась фракцией".

"В сказку о том, что поездки АдГ в Крым - это абсолютно личное дело, по крайней мере теперь не верит больше никто. Когда депутаты АдГ въезжают на оккупированную Россией территорию Украины по дипломатическим паспортам, они узаконивают насильственные действия России в отношении соседской страны. Депутаты АдГ, совершающие сомнительные поездки по дипломатическим паспортам, наносят ущерб международной репутации Германии", - заявил в разговоре с изданием Константин Куле, спикер фракции СвДП по внутриполитическим вопросам.

Для сторонников Путина, утверждающих, что их поездка в Крым была частной, ситуация может оказаться еще более серьезной, указывает Рёпке, ведь так они могли нарушить предписания о выдаче служебных паспортов, запрещающие использование дипломатических паспортов для частных поездок.

"Тот, кто, ссылаясь на свою работу депутатом бундестага, публично выступает за границей и использует для въезда в страну дипломатический паспорт, предназначенный для использования депутатами бундестага только в служебных целях , не может говорить о том, что это частная поездка", - подчеркнул в разговоре с изданием Андреас Ник, депутат ХДС и член комитета бундестага по внешней политике.